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Sociedad

PNP detiene a dos integrantes de ‘Los Cyber Fake del Oriente’, red de cibercrimen que movió US$231.000 mediante fraudes en siete países

Los detenidos, Miguel Ángel Apagüeño Guayaba y Sharon Arumi Ventura Ortiz, están implicados en 111 operaciones ilegales que afectaron a víctimas de siete países.

. Las autoridades continúan con las diligencias necesarias para identificar a más implicados.
. Las autoridades continúan con las diligencias necesarias para identificar a más implicados.Foto: composición LR/Difusión
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Dos presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Cyber Fake del Oriente’ fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo ejecutado esta madrugada en Lima y Callao. La investigación apunta a una presunta red dedicada al fraude informático internacional, que habría recibido y transferido dinero obtenido mediante operaciones financieras no autorizadas en distintos países.

Los intervenidos fueron identificados como Miguel Ángel Apagüeño Guayaba (44), conocido como ‘Charapa’, y Sharon Arumi Ventura Ortiz (27), alias ‘Ñañita’. Ambos tenían una orden de detención preliminar judicial y fueron ubicados durante allanamientos simultáneos en cuatro inmuebles. Las diligencias estuvieron a cargo de la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la PNP (Dirincib), con apoyo de unidades de inteligencia del Ministerio del Interior y de las regiones policiales de Lima y Callao.

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Fraudes internacionales: investigan 111 operaciones ilegales que afectaron a víctimas de siete países

El caso comenzó con la denuncia de una ciudadana de Moldavia, a quien le sustrajeron US$ 10.096 mediante 13 transacciones que no había autorizado y que se ejecutaron a través de Apple Pay. El análisis de los movimientos financieros permitió a los investigadores identificar otras 111 operaciones reportadas como fraude internacional, cuyo monto conjunto alcanzó los US$ 34.952.

Las transacciones adicionales estarían relacionadas con afectados de Francia, Alemania, España, Reino Unido, Sudáfrica, Dinamarca y Emiratos Árabes Unidos. A partir de estos registros, la Policía reconstruyó parte del circuito utilizado para movilizar los recursos obtenidos mediante las actividades fraudulentas y detectó movimientos de mayor cuantía vinculados a una cuenta bancaria empresarial.

Entre el 10 y el 23 de abril de 2024, dicha cuenta recibió US$ 231.969 procedentes del extranjero en un periodo de apenas 14 días. Según las pesquisas, el dinero fue retirado en efectivo y distribuido mediante transferencias a terceras personas, quienes presuntamente lo transformaron en activos virtuales a través de plataformas de intercambio de criptomonedas y billeteras digitales.

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PNP busca a un tercer sospechoso y rastrea el dinero transferido mediante criptomonedas

La investigación también comprende la identificación de otros posibles participantes en la estructura criminal. Las autoridades gestionan una alerta roja para ubicar y capturar internacionalmente a un tercer presunto integrante, cuyo último registro migratorio lo sitúa en Estados Unidos. De forma paralela, tramitan una alerta azul con el objetivo de identificar a otras posibles víctimas de las operaciones fraudulentas.

Durante las intervenciones en Lima y Callao, los agentes incautaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a las pericias y diligencias correspondientes. El contenido de estos dispositivos formará parte de los elementos que las autoridades evaluarán para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar las conexiones entre los investigados.

Después de su detención, Apagüeño Guayaba y Ventura Ortiz fueron trasladados a la Dirección de Investigación de Cibercrimen, donde continúan las diligencias bajo la conducción del Ministerio Público. La investigación busca establecer el destino final de los recursos movilizados e identificar a todas las personas que habrían participado en el funcionamiento de esta presunta organización.

El operativo contó con la participación de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), además de unidades especializadas de la Región Policial Lima y la Región Policial Callao, como parte del trabajo de investigación e inteligencia que permitió ejecutar las detenciones.

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