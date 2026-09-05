Mario Montalbetti: Premio Iberoamericano de Letras José Donoso

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Ayer, viernes 4 de septiembre, La República recibió un correo electrónico de la Universidad de Talca de Chile. En dicho mail, se anunciaba al ganador de la última edición del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, el cual fue otorgado al escritor peruano Mario Montalbetti.

Este premio tiene 25 años de trayectoria y ya es uno de los más importantes en el ámbito iberoamericano. Su característica esencial es la de reconocer el conjunto de una obra y su impacto en la cultura hispanoamericana. Entre sus ganadores se encuentran nombres de la talla de Mariana Enriquez, Cristina Rivera Garza, Ricardo Piglia (1941-2017), Isabel Allende, António Lobo Antunes (1942-2026), Javier Marías (1951-2022), Juan Villoro, Raúl Zurita, Mario Bellatin, Samanta Schweblin, Pedro Lemebel (1952-2015), José Emilio Pacheco (1939-2014), Antonio Cisneros (1942-2012) y Carmen Ollé. Basta este puñado de autores para constatar que hay una coherencia en la construcción del premio.

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El jurado estuvo integrado por Christopher Domínguez Michael (México), Andrés Ferrada Aguilar (Chile), Eva Valero (España), Florencia Garramuño (Argentina) y Diamela Eltit (Chile, y presidenta del jurado). Se reunió el pasado miércoles 2 de septiembre para elegir al ganador de la actual edición del premio. De acuerdo con la lectura hecha por Eltit, de Montalbetti destacan cinco puntos: a) la calidad, originalidad y consistencia de su obra literaria; b) la relevancia, influencia de su producción intelectual en el ámbito de la literatura y cultura iberoamericana; c) la contribución de su trayectoria al desarrollo de la literatura contemporánea; d) el reconocimiento nacional e internacional alcanzado por su obra; y e) el aporte de su producción al fortalecimiento del patrimonio literario y cultural iberoamericano. A Montalbetti se le dio el premio por unanimidad.

Este reconocimiento nos genera varias lecturas. La primera, con Montalbetti, son tres autores peruanos los que han obtenido este importante galardón; es el segundo ganador peruano consecutivo (en 2025 fue Carmen Ollé); y estamos ante una confirmación más de la riqueza de la tradición de la poesía peruana (Cisneros, Ollé y Montalbetti). Montalbetti lleva mucho tiempo siendo reconocido como una de las voces poéticas más sólidas en Hispanoamérica, pero este premio, tras lo expuesto por Eltit, nos anima también a prestar más atención al Montalbetti pensador y ensayista (a sus textos sobre lingüística y poesía, sumemos lo que ha escrito sobre fotografía, por ejemplo); es decir, estamos ante un escritor versátil que ha forjado una poética con coordenadas muy singulares en donde la exploración de la tensión del lenguaje es su centro. Bajo esa pauta, Montalbetti ha formado una comunidad de lectores en el imaginario hispanoamericano. No es nada fácil conseguirlo. Se logra con persistencia, que es la mejor muestra de amor hacia lo que uno hace. Felicitaciones.

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Datos:

Premios. Mario Mon­talbetti recibirá una me­dalla y US $50.000.

Casa editorial. En Perú, Mario Montalbetti publica en Personaje Secundario. Sugerimos la lectura de Lejos de mí decirles (Poesía reunida).

Labor cultural. En la actualidad es uno de los directores de la revista Hueso Húmero.