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Magaly Medina arremete contra Mario Irivarren y lo tilda de 'migajero' por publicar impensada foto juntos

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ se mostró crítica con Mario Irivarren después de coincidir con él, reprochando su intento de sacarse una foto donde ella está de fondo. “Eso no muestra amor propio”, afirmó.

Magaly Medina pone un alto a Mario Irivarren
Magaly Medina pone un alto a Mario Irivarren
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Magaly Medina volvió a expresar críticas hacia el grupo de Jefferson Farfán, apuntando en esta ocasión a Mario Irivarren. La presentadora comentó sobre el momento en que el ex participante de reality intentó realizarse una foto con ella en el fondo durante un encuentro reciente.

La anfitriona de ‘Magaly TV: La Firme’ criticó el hecho de que su imagen fuera empleada intencionalmente para atraer atención en las redes. También dejó en claro que no busca imágenes con caras del espectáculo, el deporte o personas que no admire.

Magaly cuestiona cifras de ‘La Manada’ y critica el uso de su imagen

En su intervención, Magaly Medina también discutió sobre la performance de algunos espacios en línea, señalando que ‘La Manada’ habría visto una reducción en su audiencia. Según ella, las vistas del programa oscilaban entre 1.500 y 3.000 reproducciones el pasado viernes.

La periodista relacionó este descenso a una disminución en la credibilidad causada por la polémica de La Spoya y otros miembros. En su opinión, el programa implementaría ciertas tácticas para atraer espectadores nuevamente.

Magaly indicó que una de estas tácticas sería la mención continua de su nombre y la aparición de fotos relacionadas con ella. Negó haber intentado hacerse fotos con Mario Irivarren o con otros de ‘La Manada’, y cuestionó su objetivo de tener una imagen donde ella apareciera al fondo.

“¿Cuándo me tomé yo una foto con este? ¿O con el CPP de Farfán? Jamás”, subrayó. Además, se distanció de los miembros del grupo, a quienes ve como colaboradores de Jefferson Farfán, y confirmó su desinterés por escenas con ellos.

Por último, Magaly mencionó que no suele buscar fotografías con celebridades o deportistas, reservando estas acciones para personas que realmente admire.

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