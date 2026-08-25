HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori y sus pretendientes | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Mario Hart sorprende con consejo a Korina Rivadeneira tras desplante de cantante de Rawayana: “Le queda como experiencia y va a corregir algunos errores”

El piloto reconoció que Korina Rivadeneira tiene derecho a divertirse, pero le recomendó que no se exponga mucho debido al impacto que sus acciones pueden tener en sus hijos.


Mario Hart aconsejó a Rivadeneira que evite la sobreexposición, haciendo referencia a su comportamiento en el concierto de Rawayana. Fotos: Instagram/captura Youtube
Mario Hart aconsejó a Rivadeneira que evite la sobreexposición, haciendo referencia a su comportamiento en el concierto de Rawayana. Fotos: Instagram/captura Youtube
Escuchar
Resumen
Compartir

Mario Hart le respondió a Korina Rivadeneira y contó su verdad. Tras retornar al Perú, el piloto de autos explicó cómo dividía los gastos con la venezolana y también negó que él haya amenazado con quitarle a su hija, en caso se separaran. Por otro lado, en el pódcast 'Sin más que decir', se pronunció sobre el desplante que sufrió su expareja en el concierto de Rawayana.

Si bien Mario Hart indicó que Korina Rivadeneira tiene todo el derecho a salir con sus amigas, dijo que la venezolana debería de evitar exponerse mucho, como lo hizo en el show de Rawayana. "Creo que ella tuvo una sobreexposición, pero con lo inteligente que es, ha podido darse cuenta de eso también. No lo he hablado con ella, pero creería que en adelante ella va a tener más cuidado cuando salga, en no dar de qué hablar, porque este es un mundo muy difícil y cruel", manifestó el pasado lunes 24 de agosto.

PUEDES VER: Magaly Medina cuestiona al pódcast de María Pía Copello y Mario Hart por lanzar canción sobre el 50/50: “Solo le pareció chistosos a ellos”

lr.pe

Mario Hart aconseja a Korina Rivadeneira

Mario Hart, quien reveló la verdadera razón de su ruptura con Korina Rivadeneira, sostuvo que la madre de sus hijos siempre ha sido muy entusiasta a la hora de divertirse, a tal punto de que le duelan los pies. "Esa es su esencia y la gente que la quiere va a tener que quererla así, va a tener que aceptarla así y van a tener que entenderla así".

Por otro lado, Mario Hart sostuvo que las críticas que generó su comportamiento en el concierto de Rawayana le ayudará a la venezolana a medirse, sobre todo porque es un personaje público y porque ya es madre. "Ahora, con hijos, creo que sí hay que tomar ciertas cositas más en cuenta, porque ya no eres sola. Porque lo que puedas hacer, puede afectar a mis hijos, puede recaer sobre mis hijos", añadió.

Asimismo, Mario Hart aseguró que él también se cuidará de los excesos porque no quiere que sus hijos tengan un mal concepto de él. Espera que Korina Rivadeneira piense lo mismo. "Sé que ella también lo va a hacer. Esto que le ha pasado, le va a quedar como experiencia y va a corregir algunas cosas, algunos errores que haya podido tener, pero nuevamente, todo sobre la base de que Korina es una buena persona, una excelente mamá y tiene todo el derecho a rehacer su vida", concluyó sobre el tema.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magaly Medina cuestiona al pódcast de María Pía Copello y Mario Hart por lanzar canción sobre el 50/50: “Solo le pareció chistosos a ellos”

Magaly Medina cuestiona al pódcast de María Pía Copello y Mario Hart por lanzar canción sobre el 50/50: “Solo le pareció chistosos a ellos”

LEER MÁS
Mario Hart niega haber amenazado a Korina Rivadeneira con quitarle a su hija en caso de separarse: “En ningún momento le he puesto ninguna traba”

Mario Hart niega haber amenazado a Korina Rivadeneira con quitarle a su hija en caso de separarse: “En ningún momento le he puesto ninguna traba”

LEER MÁS
Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira: "Cometimos ese error"

Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira: "Cometimos ese error"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Medio internacional usa video de Alejandra Baigorria como ejemplo de influencers que exhiben pobreza de niños africanos “para ganar clics”

Medio internacional usa video de Alejandra Baigorria como ejemplo de influencers que exhiben pobreza de niños africanos “para ganar clics”

LEER MÁS
Lucecita Ceballos sorprende al revelar que se puso el chip de rejuvenecimiento antes de cumplir 50 años: "Me ha dado ese shock de energía"

Lucecita Ceballos sorprende al revelar que se puso el chip de rejuvenecimiento antes de cumplir 50 años: "Me ha dado ese shock de energía"

LEER MÁS
Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

Alonso Grimaldo sorprende a Magaly Medina al revelarle si se besó con Carla Campos Salazar durante ampay: “Tenemos mucha confianza”

LEER MÁS
Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira: "Cometimos ese error"

Mario Hart revela la verdadera razón del fin de su relación con Korina Rivadeneira: "Cometimos ese error"

LEER MÁS
Curwen se pronuncia sobre Carla Campos Salazar tras rumores de que la habría perdonado: "Saquen las conclusiones"

Curwen se pronuncia sobre Carla Campos Salazar tras rumores de que la habría perdonado: "Saquen las conclusiones"

LEER MÁS
Alonso Grimaldo expone a Carla Campos Salazar y revela que ambos viajaron juntos a Máncora: "Estábamos en un cuarto compartido"

Alonso Grimaldo expone a Carla Campos Salazar y revela que ambos viajaron juntos a Máncora: "Estábamos en un cuarto compartido"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025