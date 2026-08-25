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Mario Hart le respondió a Korina Rivadeneira y contó su verdad. Tras retornar al Perú, el piloto de autos explicó cómo dividía los gastos con la venezolana y también negó que él haya amenazado con quitarle a su hija, en caso se separaran. Por otro lado, en el pódcast 'Sin más que decir', se pronunció sobre el desplante que sufrió su expareja en el concierto de Rawayana.

Si bien Mario Hart indicó que Korina Rivadeneira tiene todo el derecho a salir con sus amigas, dijo que la venezolana debería de evitar exponerse mucho, como lo hizo en el show de Rawayana. "Creo que ella tuvo una sobreexposición, pero con lo inteligente que es, ha podido darse cuenta de eso también. No lo he hablado con ella, pero creería que en adelante ella va a tener más cuidado cuando salga, en no dar de qué hablar, porque este es un mundo muy difícil y cruel", manifestó el pasado lunes 24 de agosto.

Mario Hart aconseja a Korina Rivadeneira

Mario Hart, quien reveló la verdadera razón de su ruptura con Korina Rivadeneira, sostuvo que la madre de sus hijos siempre ha sido muy entusiasta a la hora de divertirse, a tal punto de que le duelan los pies. "Esa es su esencia y la gente que la quiere va a tener que quererla así, va a tener que aceptarla así y van a tener que entenderla así".

Por otro lado, Mario Hart sostuvo que las críticas que generó su comportamiento en el concierto de Rawayana le ayudará a la venezolana a medirse, sobre todo porque es un personaje público y porque ya es madre. "Ahora, con hijos, creo que sí hay que tomar ciertas cositas más en cuenta, porque ya no eres sola. Porque lo que puedas hacer, puede afectar a mis hijos, puede recaer sobre mis hijos", añadió.

Asimismo, Mario Hart aseguró que él también se cuidará de los excesos porque no quiere que sus hijos tengan un mal concepto de él. Espera que Korina Rivadeneira piense lo mismo. "Sé que ella también lo va a hacer. Esto que le ha pasado, le va a quedar como experiencia y va a corregir algunas cosas, algunos errores que haya podido tener, pero nuevamente, todo sobre la base de que Korina es una buena persona, una excelente mamá y tiene todo el derecho a rehacer su vida", concluyó sobre el tema.