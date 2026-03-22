Melissa Paredes y Ximena Dávila se unirán a ‘Choca’ Mandros en la conducción de ‘Estás en todas’ para este 2026. El anuncio fue hecho en la reciente edición del programa luego de varias semanas de expectativa acerca de quién se sumaría oficialmente como nueva conductora tras la salida de Natalie Vértiz en 2025.

La llegada de Paredes y Dávila abre una nueva etapa para el programa sabatino de América Televisión que este 2026 celebró 13 años al aire. La modelo y actriz fue presentada a través de un caluroso recibimiento en el set por parte de Mandros; como se recuerda, meses atrás Melissa estuvo como invitada en una edición, donde se pudo evidenciar la química con el presentador.

Melissa Paredes y Ximena Dávila se unen a la conducción de ‘Estas en Todas’

La incorporación de Paredes marca su regreso como conductora luego de cinco años de ausencia, así lo resaltó visiblemente emocionada. Por su parte, Ximena Dávila, quien por años es reportera y ha tenido secuencias propias en el programa, atravesará un nuevo reto profesional y una renovada faceta en la conducción oficial.

"Muy feliz y agradecida. Me encantó el recibimiento; gracias, Choca; gracias, América Televisión; gracias, Otani. Gracias a toda la producción y ustedes por recibirme en sus casas; de verdad, es lindo. Regreso a la conducción después de cinco años”, sostuvo Melissa. Cabe recalcar que la exmiss fue parte del equipo de presentadores de ‘América Hoy’.

‘Choca’ respalda llegada de Melissa y Ximena

Jaime ‘Choca’ Mandros brindó declaraciones resaltando positivamente la unión Melissa y Ximena a ‘Estas en todas’. La experimentada figura señaló que hubo conexión al aire la vez que Paredes llegó como conductora invitada. “Contento de recibir a Melissa nuevamente, cuando nos acompañó como invitada sentimos una química muy natural con el programa y la respuesta del público fue muy buena”, dijo.

En el caso de Dávila, el conductor destacó su experiencia y conocimiento tras años formando parte del equipo del programa sabatino. “Tiene experiencia, conoce el formato y vamos a ver a una Ximena más madura profesionalmente. Estoy seguro de que el público va a disfrutar esta nueva etapa porque hay una química muy bonita entre los tres”, acotó.