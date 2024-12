La Lá: "Una mujer vive pensando que nunca es suficiente"

Tu álbum "Rosa" cumplió 10 años este 2024... Mirando atrás, ¿qué fue lo más desafiante al crear este primer disco?

A veces, cuando no tienes mucho conocimiento de lo que estás haciendo, hay cosas muy difíciles que haces sin darte cuenta. Hacer un disco es una cosa muy difícil, muy costosa en todo sentido, de materiales, esfuerzo, creatividad, pero el lado económico es la parte más dura.

Si yo hubiera sabido lo que iba a costar, no lo hubiera hecho porque era mamá soltera, con un hijo, y presupuesto cero. Pero lo terminé haciendo, y gracias a esa ignorancia -de no saber cuánto costaba- salió mi primer disco.

¿Cómo describirías la evolución de tu música? Desde el primer disco hasta "Debut", el más reciente

Yo siento que el camino musical puede ser tomado desde muchos aspectos y que cada entrega musical, cada álbum, es un universo en sí. En uno puede haber muchos recursos musicales, en otro menos. Pero no siento que pueda trazar un desarrollo lineal entre cada álbum.

¿Y por qué "Debut"? ¿Qué inicio significa para ti?

En este caso juega con la idea de estar por primera vez en el mundo. Porque este disco narra una serie de experiencias frente a la mentira. Y había una frase que una amiga me decía: "Pareces nueva". Entonces, me gustó la alusión de ser como nueva en el mundo porque no te das cuenta de las cosas y es un disco que habla todo sobre una mentira.

Desde los valses criollos hasta el jazz, ¿cómo logras un equilibrio entre la influencia musical peruana y una propuesta más contemporánea?

Hago música con influencias latinoamericanas porque me gustan mucho. Por ejemplo, ahora estoy componiendo un nuevo disco y hay canciones que me suenan muy bien en baladas, pero también en festejo. Y lo que más disfruto de tocar un ritmo criollo es que hay una alegría aunque sea triste la canción.

En los conciertos, por ejemplo, la gente se alegra mucho cuando escucha estos ritmos y siento que hay un tema interesante de despertar una conciencia, un amor, una valoración por lo que tenemos y espero que haga un empujoncito de valorar y defender lo nuestro.

Tus canciones se caracterizan por tocar la profundidad emocional, pero también la conciencia social... ¿Qué importancia tiene para ti abordar estos temas desde la música?

Las canciones las compongo porque hay muchos temas que me interesan. Pero mi proceso creativo no es hacer una canción de manera racional, es en realidad como sale de mi tripa. Es un: “¿Cómo quiero hablar de esto? Esto me está doliendo, esto me está angustiando…” Y quizás es por eso que hay una conexión emocional con los temas, porque las emociones son universales y hay personas que pueden identificarse con eso.

Ser mujer y hacer música en el Perú no es sencillo, pero además eres madre, ¿cómo has llevado tu carrera musical con ello?

Vivimos en una sociedad que más o menos nos instrumentaliza y nos exige producir, nos exige rendir. Y es una mirada muy abusiva de la vida, porque una vive angustiada pensando que nunca es suficiente y debe dar más. Y cuando eres mamá, tienes el tiempo muy limitado. Pero para mí la experiencia de la maternidad y compartir con mis hijos me dieron este mensaje: “el tiempo de la vida, no es el tiempo del sistema en el que vivo”.

¿Cómo fue colaborar con artistas internacionales como Mon Laferte y Silvana Estrada? ¿Qué rescatas de estas experiencias?

Me llevo su humanidad, su sencillez, fue una experiencia muy hermosa compartir con ellas y su reconocimiento a mi trabajo, que lo tomo con muchísima generosidad.

La Lá en el Flamingo Theater Bar en su última presentación del 2024 en Miami. | Foto: Aymée Cruzalegui / La Mancha Collective

Este 11 de diciembre fue tu primera vez tocando en Miami y tu última presentación del 2024, ¿Cómo describirías este año para ti en tres palabras?

Renacer, valor y gratitud. Ha sido un año muy hermoso, el conocer nuevos públicos y cantar en diferentes lugares como España, Estados Unidos, México y Colombia. Y también en el Perú. Me llenó el corazón ver que mis compatriotas vayan a verme en el Gran Teatro Nacional. Así que este año, en términos musicales, ha sido de mucho trabajo, aprendizajes y estoy muy feliz de haber cantado para tantas personas de diferentes lugares.



¿Y qué se viene para el 2025? Nos adelantaste que había un disco en proceso...

Sí, este nuevo disco está bien experimental, la verdad, y quiero hacerlo con mucho cuidado, dándole un tiempo prioritario a la producción musical. Pero también me gustaría darme tiempo para las manualidades, me gusta coser, tejer, bordar, la lectura... Y también porque la creatividad musical se da mientras haces estás actividades. Además, este año ha sido de correr bastante, así que espero el próximo año vivir más lentamente y poder conectar con todo lo que me hace bien.