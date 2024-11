La empresaria y exconcursante de realities de competencia, Alejandra Baigorria, conocida por su constante actividad en Instagram y el esfuerzo dedicado a sus proyectos empresariales, preocupó a sus seguidores el último fin de semana tras ausentarse repentinamente de sus redes. La ausencia de la influencer, también reconocida como 'La gringa de Gamarra', despertó la inquietud de su audiencia, quienes esperaban sus habituales actualizaciones de contenido.

Baigorria reapareció el domingo con un mensaje en el que detallaba los problemas de salud que la obligaron a desconectarse temporalmente de las redes. Sin embargo, a pesar de su malestar, sorprendió a sus seguidores con un anuncio importante, dejando entrever que está trabajando en un nuevo proyecto que revelará en breve.

Alejandra Baigorria expone su delicado estado de salud

En una serie de historias en Instagram, Alejandra Baigorria compartió detalles de su situación de salud, explicando que pasó el fin de semana en reposo debido a un conjunto de síntomas físicos que la dejaron exhausta. "Hello, chicos. ¿Cómo están? Charlemos un poquito porque he estado desconectada todo el día de hoy y ayer también", inició Baigorria, dejando ver su cansancio. Según explicó, desde el sábado comenzó a experimentar fuertes náuseas y visitas constantes al baño, lo que empeoró con una contractura en la zona cervical.

La influencer detalló que el dolor cervical la dejó casi inmovilizada, dificultándole el descanso nocturno. "Pero lo principal era que todo comenzó con una contractura durísima que me podía mover así, iba desde la cervical, toda esta parte, un estrés horrible. No podía dormir anoche", comentó. La gravedad de los síntomas la obligó a tomar relajantes musculares y limitó su alimentación, ya que no pudo consumir nada sólido durante el sábado ni el domingo.

Baigorria también confesó que el cuadro de malestar le impidió llevar su rutina habitual, llegando a limitarse a una dieta básica para evitar empeorar su condición. “No he comido nada en todo el día porque tenía como ese malestar, no sé y toda la noche al baño. Me costaba pararme por el torticolis, la pasé fatal", relató la empresaria, agregando que pasó gran parte del domingo en reposo, solo ingiriendo una taza de té y una tostada.

Alejandra Baigorria hizo importante anuncio en su cuenta de Instagram

Pese a las molestias, Alejandra Baigorria aprovechó su mensaje para anticipar el lanzamiento de un nuevo proyecto dirigido a sus seguidoras, especialmente aquellas interesadas en el ámbito del emprendimiento. Con entusiasmo, la empresaria anunció que su próximo lanzamiento tendrá lugar el lunes 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Este proyecto, según Baigorria, se dirige a mujeres emprendedoras y busca inspirarlas a alcanzar sus metas.

Alejandra Baigorria lanza su nuevo perfume. Foto: Captura Instagram



"Lo que todos estaban esperando, mi nuevo proyecto, mi gran sueño, algo espectacular para ti mujer emprendedora, empoderada que me estás mirando, con esto dejarás huella a donde vayas", comentó la influencer en un video grabado desde el interior de un auto clásico. Con esta presentación, Baigorria invita a sus seguidoras a estar pendientes de sus cuentas de Instagram y TikTok, donde se revelarán más detalles de este lanzamiento.

En esa línea, la empresaria de Gamarra anunció el lanzamiento de su línea de perfurme "AB" en asociación con Ripley. "Lleva tu personalidad al siguiente nivel con la nueva fragancia de Alejandra Baigorria", se puede leer en su cuenta oficial de Instagram.