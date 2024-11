Alejandra Baigorria, reconocida empresaria y figura mediática peruana, protagonizó un tenso momento en el reality de cocina 'El gran chef famosos' durante la emisión del jueves 17 de octubre. La influencer perdió la calma al no poder lograr que uno de sus platos resultara como esperaba, lo que desató una escena de frustración. Tras varios intentos fallidos de freír una cachanga, la exparticipante de 'Esto es guerra' no pudo contener sus emociones y rompió en llanto mientras lanzaba una espátula.

El incidente ocurrió en medio de la preparación de un plato típico, lo que generó conmoción entre los espectadores y el jurado. Visiblemente afectada, la pareja de Said Palao expresó su descontento, lo que puso en evidencia el gran nivel de presión que enfrenta en la competencia culinaria.

Alejandra Baigorria explota en 'El gran chef famosos'

Durante la preparación de la cachanga, un platillo peruano, Alejandra Baigorria mostró su malestar tras notar que la masa no se freía correctamente. "No entiendo. Estoy diciendo desde hace rato que no... Es que no se pueden sacar, se queman, se desarman. No sé qué hice mal", declaró la empresaria en medio de su enojo, mientras lanzaba una espátula en un gesto de desesperación ante la sorpresa y desconcierto de los jurados del reality culinario.

Alejandra Baigorria llora en 'El gran chef famosos'.

El crítico gastronómico Javier Masías, miembro del jurado de 'El gran chef famosos', comentó el comportamiento de Baigorria, señalando que no era la primera vez que la veían en una situación similar: "No es la primera vez que vemos a la señorita Baigorria en esta situación, honestamente ya estamos acostumbrados a verla lamentar sobre sus platos. A veces se sobrepone y realmente sorprende, ojalá que ese sea uno de esos días", mencionó, en un intento de calmar la situación.

Sin embargo, Alejandra Baigorria, sumamente avergonzada, decidió ocultarse detrás de los aparadores para seguir llorando. Ante esto, Tito Vega se conmovió y corrió a ayudar a su compañera, quien luego expresó todo su enojo ante José Peláez. "Pedir disculpas por la vergüenza que he hecho, porque a mi sí me da vergüenza presentar una cosa así, prefiero no presentar nada (...) Prefiero que me salga horrible, pero que me salga el plato bien, esto es cualquier cosa", señaló muy mortificada.

Alejandra Baigorria fue consolada por Tito Vega en 'El gran chef famosos'.

¿Alejandra Baigorria pensó en abandonar 'El gran chef famosos'?

La frustración de Alejandra Baigorria en el reality no es nueva. La empresaria ha enfrentado momentos difíciles en su paso por 'El gran chef famosos', llegando a cuestionarse su permanencia en el programa. El 3 de octubre, durante la preparación de un arroz con pollo, la empresaria peruana expresó abiertamente su deseo de retirarse. "Cada día me doy cuenta de que yo para la cocina mejor en mi taller de costura, la verdad. Estoy en un momento de frustración que me quiero ir", comentó en esa ocasión, con la voz quebrada.

Este perfeccionismo ha sido un rasgo constante en la participación de Baigorria. La empresaria confesó en varias oportunidades que siempre se exige a sí misma ser la mejor en todo lo que emprende. "Yo siempre digo, si no estoy entre los mejores, mejor no lo hagas porque no es para ti", afirmó la influencer, reflejando la presión que siente al estar en una competencia que escapa de su zona de confort.

La empresaria se mostró frustrada por no poder cumplir con el reto del día en El Gran Chef Famosos.

La experiencia de Alejandra Baigorria en 'El gran chef famosos'

Conocida como la 'Gringa de Gamarra' por su faceta de empresaria textil, Alejandra Baigorria ha sido una de las participantes más comentadas en 'El gran chef famosos'. Desde el inicio del programa, la exintegrante de 'Esto es guerra' admitió que la cocina no era su fuerte, pero se mostró entusiasta por enfrentar este nuevo reto. "Si me dicen para hacer pasta en salsa blanca, yo soy la indicada", bromeó al recibir su kit de cocina, resaltando su limitada experiencia en el ámbito culinario.

A pesar de los nervios y las dificultades, Alejandra Baigorria se comprometió a aprender y mejorar sus habilidades en la cocina. Cada plato representa un desafío que pone a prueba no solo sus capacidades culinarias, sino también su capacidad para manejar la presión y las críticas del jurado.