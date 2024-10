Alejandra Baigorria no se quedó callada ante las críticas en redes sociales y respondió de manera contundente a una usuaria que la llamó "eterna solterona". La empresaria y exintegrante de 'Esto es guerra' suele recibir comentarios sobre su vida personal, pero en esta ocasión decidió enfrentar las palabras de una seguidora que cuestionó su estado civil. Con una mezcla de firmeza y humor, Baigorria dejó claro que no se deja afectar por las opiniones ajenas y que se siente satisfecha con sus propias decisiones.

Sus palabras resonaron entre sus seguidores, muchos de los cuales elogiaron su respuesta y la aplaudieron por mantenerse fiel a sus convicciones. El portal web 'Instarándula' compartió la captura del mensaje que llamó la atención de los usuarios.

¿Qué le respondió Alejandra Baigorria a la usuaria?

Alejandra Baigorria no tardó en reaccionar ante el comentario de la usuaria y optó por responder con un mensaje que, aunque firme, mostró su postura positiva frente a las críticas.

En lugar de caer en provocaciones, Alejandra eligió una respuesta que destacó su seguridad y madurez, demostrando que los comentarios negativos no tienen lugar en su vida. Con un tono relajado y algo de humor, Baigorria dejó en claro que prefiere enfocarse en palabras de aliento y apoyo hacia otras mujeres, en lugar de permitir que las opiniones ajenas afecten su bienestar.

"Jajaja, te hace sentir mejor decirme eso. Dale, reina. Pero eso dice más de ti que de mí. La vida es tan corta que prefiero decirle algo lindo a una mujer que tratar de hacerle sentir menos. Bendiciones", respondió Alejandra Baigorria.

¿Qué dijo Samuel Suárez sobre la respuesta de Alejandra Baigorria?

Samuel Suárez, conocido periodista de espectáculos, se pronunció en defensa de Alejandra Baigorria tras el comentario que la etiquetó como "eterna solterona". Con palabras de apoyo, Suárez resaltó que el valor de una persona no se mide por su estado civil o su situación familiar, sino por su bienestar y autenticidad.

En su comentario, Samuel destacó que muchas personas se aferran a relaciones infelices por la presión social, mientras que Alejandra ha optado por ser fiel a sí misma y vivir según sus propios términos.

"Ser casada o tener una familia no te hace superior a otros. Muchas de ellas casadas, viviendo infiernos, pero dignas ellas, solo porque tienen un matrimonio. Bien respondido, Alejandra", comentó al periodista de espectáculos.

Alejandra Baigorria negó tener una crisis con Said Palao

Alejandra Baigorria aprovechó la oportunidad para aclarar los rumores que han circulado acerca de su relación y su posible boda. Fiel a su estilo directo, la empresaria se dirigió a sus seguidores y a aquellos que han cuestionado su vida personal, reafirmando que no tiene nada que ocultar y que, si algo cambiara en su relación, lo comunicaría abiertamente. Alejandra subrayó que no le afecta lo que puedan pensar de ella, ya que se siente satisfecha con su vida y las decisiones que ha tomado.

”Y si mi boda estuviera en pausa, yo lo diría, a mí no me daría vergüenza decir que no funcionó mi relación, que me separé o que no me voy a casar. Yo lo diría, pero no es verdad. Yo soy bien directa, a mí no me importa lo que rajen de mí, que digan pobrecita, que nunca me voy a casar. Siempre soy la pobrecita, pero soy la más feliz, estoy facturando, estoy con mi novio, me voy a casar, estoy con mi familia en paz y feliz”, concluyó la empresaria.