‘Pantera’ Zegarra responde a Jonathan Maicelo en el programa de ChiquiWilo: “Ese pata es abusivo”

El día de ayer, 10 de abril, el youtuber ChiquiWilo logró convencer a la ‘Pantera’ Zegarra de sentarse a conversar en su programa “Tú quieres show”, para comentar sobre su paso por los realities, pero más que nada responder a los comentarios de su némesis, Jonathan Maicelo, quien también fue invitado al show semanas atrás.

Como se sabe, este encuentro es una de los más esperados en el box nacional, pues ambos deportistas guardan una vieja rivalidad desde hace años, ya que al púgil de Villa El Salvador no le gusta la forma de expresarse del chalaco, asimismo, ambos han llegado a descalifcarse como “payaso” o “A mí no me regalan las peleas”. Sin embargo, su punto más álgido fue cuando Maicelo le dio una bofetada a la ‘Pantera’, cuando este quería saludarlo, durante un evento de una marca deportiva en 2017.

¿Qué dijo la ‘Pantera Zegarra’ sobre Jonathan Maicelo?

El youtuber ChiquiWilo le mencionó a David ‘Pantera’ Zegarra que llegó a ir al gimnasio de Jonathan Maicelo para pelear, pero que se llevó una mala pasada. “Ese pata es abusivo, así como tú, varios reporteros han ido a hacer la chamba que tú has hecho y me han contado que les han pegado también ; pero no te preocupes, sino te di clases, es porque no me buscaste, pero esa pelea esperada va a llegar en cualquier momento y ahí te voy a vengar”, comentó el excombatiente.

Asimismo, aseguró que la pelea con el ‘Rocky de los barracones’, sí se dará en cualquier momento, y espera que sea televisada. “Por qué me voy a correr hermano, si es el deporte que toda mi vida he hecho y los hombres definen sus diferencias arriba del ring, no abajo” .

Luego, el youtuber le preguntó si alguna vez pisaría el gimnasio de su oponente, a lo que la ‘Pantera’ Zegarra respondió calmadamente lo siguiente: “El día que se haga la pelea con Maicelo, cuando le gane en el ring, lo voy a ir a felicitar a su gimnasio porque tuvimos la dicha, la oportunidad de resolver nuestros problemas arriba del ring como deportistas que somos” .

‘Pantera’ Zegarra cuenta por qué Jonathan Maicelo no duró en un reality

Como se recuerda, el boxeador Jontahan Maicelo reveló a ChiquiWilo que “Combate” le ofreció $ 40.000 con tal de presentarse cinco días, sin embargo, él desistió. Rápidamente, David Zegarra desmintió este hecho e incluso contó una anécdota del chalaco en su paso por “Bienvenida la tarde”.

Jonathan Maicelo se paseó por "Combate" y "Esto es guerra", pero solo como parte de la promoción de sus proyectos. Foto: Jonathan Maicelo /Facebook, Combate/Facebook

“Mi hermano (Juan Zegarra) estuvo en “Bienvenida la tarde” cuando Maicelo entró, después de cinco minutos desapareció. Una cosa es que tú no quieras (participar) y otra cosa es que no sirvas para un reality porque en pantalla uno tiene que respetar su centro de trabajo o su labor como artista ; entonces yo no voy a hablar palabras gruesas porque, ¿cuántos niños ven ese programa? Entonces, ¿qué ejemplos les estamos dando? Yo te estoy contando mi percepción y de lo que me enteré”, expresó la ‘Pantera’.

Finalmente, dijo que Jonathan Maicelo no puede ir atacando a todas las personas que lo critiquen. “A él lo que siempre le ha molestado es que yo opine de esa forma, si él no quiere que uno opine para qué se volvió artista, ¿también va a hablar mal de Magaly Medina porque lo ‘maleteó’?”, agregó el exchico reality.