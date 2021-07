John Kelvin es acusado de violación sexual contra Dalia Durán

John Kelvin, quien fue denunciado por agredir a su pareja Dalia Durán, también ha sido acusado de haber cometido violación sexual contra la misma. Así lo afirmó Durán en el programa Magaly TV, la firme el martes 6 de julio por la noche.

La afectada contó que al promediar las 4.00 a. m. del lunes 5 de julio el cantante se presentó en la puerta de su domicilio para agredirla. “No hubo una discusión de por medio, vino de frente a pegarme (...)”, relató, con lo cual desmintió la versión que había dado él ante las autoridades.

Luego de ello, Dalia Durán dijo que John Kelvin la violentó sexualmente. “No le bastó (con golpearme), y me forzó a tener intimidad cuando yo a él le había dicho que a mí no me podía tocar”, indicó.

Hasta el momento, Kelvin permanece en la comisaría de San Miguel y sin haber brindado declaración alguna sobre este hecho de violencia contra la mujer.

A Dalia Durán recientemente se le habían otorgado medidas de protección, por lo que John Kelvin tenía prohibido acercarse a ella.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

