Dalia Durán denunció que fiscal la presionó para no acusar por abuso a John Kelvin

Una grave irregularidad se expuso en torno a la denuncia de agresión que presentó Dalia Durán hacia John Kelvin. En una entrevista, la aún esposa del cumbiambero alegó que autoridades la coaccionaron de desistir en la medida legal.

Según contó su abogado durante la conversación que tuvieron con Magaly Medina el último 6 de julio, la fiscal que vio el caso la persuadió para no querellar al cantante, a quien también acusó de haber abusado sexualmente de ella.

El defensor dijo que la jueza también se opuso a su asesoramiento: “La fiscal habló con Dalia y le dijo ‘estás segura que vas a denunciar esto’. (...) En ese momento me pide que yo no intervenga, que es una decisión de ella si pone la denuncia (por violación) o no la pone. Le dice ‘Piénsalo bien, tienes niños menores, es el padre de tus hijos’. La fiscal me dijo que yo no puedo participar, porque ella es la persona indicada de poner la denuncia”.

Luego se indicó que debido a que no procedió la extensión de la denuncia, Dalia Durán no fue examinada por el médico legista y no se pudo dejar evidencia de la violencia sexual de la que fue víctima.

La pareja de John Kelvin afirmó que, a pesar de los comentarios de la mencionada autoridad, no desistirá en su denuncia y espera que el cantante reciba una severa condena por sus actos.

“Yo no voy a parar hasta meterlo preso. No voy a parar con esto”, dijo decididamente a las cámaras de Magaly TV, la firme.

