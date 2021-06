El artista del año: Milett Figueroa vence a Pamela Franco en versus de canto

Durante la reciente gala de El artista del año, la participante Milett Figueroa sorprendió al obtener el respaldo del jurado en el versus en el que se enfrentó a Pamela Franco. Ambas artistas interpretaron el tema “Amiga mía”, de Yuri, y solo Santi Lesmes dio su voto para la cantante de cumbia.

Antes de estas actuaciones, sus compañeros tuvieron que elegir a una de ellas para entregar su voto de confianza. Josimar Fidel, José Luis ‘Chiquiplum’ Ríos y La Uchulú prefirieron a la exintegrante de Alma Bella. Por su parte, Laurita Pacheco, Diego Val y Anahí de Cárdenas respaldaron a la modelo y actriz.

Tras el reñido encuentro, los miembros del jurado sorprendieron al declarar a Milett Figueroa como ganadora, hecho que muchos televidentes cuestionaron por medio de las redes sociales. Tilsa Lozano, Denisse Dibós, Belén Estévez y Aldo Miyashiro fueron los jueces que decretaron que la ex chica reality hizo una mejor performance.

“Este momento se lo quiero agradecer a todos ustedes, especialmente a Dios, especialmente a mi mamita. Se lo dediqué a ella, se lo dediqué a mi papá que está en el cielo y lo hice con el corazón. Sé que Pamela es un talentazo, yo la admiro mucho, tiene una voz preciosa, va llegar muy lejos”, comentó Milett Figueroa entre lágrimas.

La famosa de 28 años se mostró evidentemente emocionada por su reciente triunfo, ya que en una emisión anterior había expresado su frustración por sentir que la producción “no confía en ella vocalmente”.

“No es querer agradar a alguien, es demostrar aquí que puedo cantar canciones de calidad muy amplia. No quiero pretender cantar las mejores canciones, pero me gustaría que me den la oportunidad más adelante a hacer un gran espectáculo y cantar porque me estoy preparando, me gustaría que me reten vocalmente”, declaró.

