Luciana Fuster revela por qué se frustraron sus planes de internacionalización

Después de varios meses de especulaciones sobre su futuro en México, país al que fue invitada para presentarse en diversos programas, Luciana Fuster finalmente habló sobre lo que realmente pasó con ese sueño que no se cumplió.

En entrevista con Natalie Vértiz para Estás en todas, la modelo explicó que su plan era solo estar una corta temporada en Esto es guerra y luego volver a viajar, pero se dio cuenta lo complicado que sería para ella estar lejos de su familia en medio de la pandemia.

“La verdad que sí, (volver a ‘Esto es guerra’) era un ratito nada más y de ahí me iba, pero entendí, porque es un proceso, que ahora el mundo entero está pasando por una situación complicada y no hay nada estable en muchos lugares”, comentó Luciana Fuster.

“Yo dije que prefiero mil veces que la inestabilidad, si es que pasara, me agarrara en mi país, con mi familia y con el trabajo que tengo, a que me pase en otro lado. Además, este año se me presentaron muchísimas cosas, entré a la radio, volví al programa (Esto es guerra), grabé una película, tengo unas propuestas más, y creo que este año me va a servir para seguir sumando cosas a mi carrera en todos los sentidos”, añadió la integrante de Esto es guerra.

Asimismo, Luciana Fuster aclaró que no pierde la esperanza de volver a México, pero lo prefiere hacer con cosas concretas.

“Si en algún momento decido irme será con algo más sólido. (Los planes en México) quedó en stand by, pero siempre es bueno tener comunicación y me sigo escribiendo con gente de México más que nada”, finalizó.

