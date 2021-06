Ezio Oliva pide shows en vivo: “El entretenimiento da de comer a muchas familias”

Ezio Oliva no para de hacer música y así lo ha vuelto a demostrar con “No lo esperaba”, su más reciente sencillo, donde incursiona en el reguetón junto con Adso Alejandro. Además, luego de vacunarse contra el coronavirus, el cantante y compositor peruano ha emprendido la aventura de seguir con su carrera musical desde la ciudad de Miami (Estados Unidos).

En conversación con La República, el intérprete de “Siempre has sido tú” narró cómo ha sido su experiencia con el género urbano, lo difícil que es continuar trabajando lejos de su familia y lo esperanzado que está en que el rubro artístico se reactive en el Perú lo antes posible.

Acabas de incursionar en el reguetón con Adso Alejandro en el tema “No lo esperaba”. ¿Cómo ha sido esta nueva experiencia?

Siempre he sido muy inquieto a nivel musical. Me han visto con salsa, pop rock y ahora experimento con lo urbano, buscando un punto medio (...) y creo que con “No lo esperaba” (dos millones de vistas en YouTube y 500.000 reproducciones en Spotify) lo hemos logrado. (El reguetón) Es un género musical que agrego a mi agenda, siempre me voy a caracterizar por ser un artista pop que navega por diferentes aguas.

La canción ha tenido gran acogida, pero qué le responderías a quienes te critican por haber incursionado en el reguetón con esta propuesta

Cada uno es libre de escuchar lo que mejor le parezca. Mi meta siempre es dar música, pero quien al final del día tiene que sentirse contento y cómodo con lo que hace soy yo. El público es el gran jefe, pero no todas mis canciones les van a gustar a todos (...) Ojalá que “No lo esperaba” le guste a la gran mayoría y a los que no, les prometo que haré mi mayor esfuerzo para que la siguiente canción les guste.

¿Hay algún otro artista urbano con el que te gustaría colaborar?

No solo urbanos, en México está Christian Nodal que me encanta. En lo urbano, me parece que Rauw Alejandro está haciendo cosas muy interesantes, también Piso 21 y Danna Paola. En cada uno de los géneros, admiro a las personas que están haciendo las cosas bien. Me encantaría (trabajar con alguno de ellos).

Estás reactivando tu carrera desde cero en Miami. ¿Qué tan difícil es para ti el tener que trabajar allá y no poder hacer música en tu país?

Lo veo como una oportunidad, agradezco a Dios y a la vida por eso. ¿Qué siento? Que quiero tocar pronto en mi país (...) Acabamos de ver una campaña política con mítines, y si se ha permitido eso, entonces, ¿por qué no permitir que el mundo del entretenimiento vuelva a caminar con todos los protocolos? El Perú lo necesita, la música es vida, el entretenimiento es vida y, además, mueve la economía y le da de comer a muchas familias que hace más de un año no tienen trabajo.

Debe ser complicado estar lejos de tu familia, ¿cómo haces para poder seguir adelante sin estar al lado de Karen y de tus hijas?

Definitivamente, lo más duro es estar lejos de mis hijas, de mi esposa (...) Tengo la suerte de tener una esposa, una compañera, una aliada, mi socia de la vida. No hay decisión en mi vida que no tome de la mano de mi familia, así que no estoy solo, eso me ha ayudado. Además, me despierto con mis hijas, nos saludamos, durante el día su mamá y yo estamos trabajando y en la noche nos despedimos para dormir, eso es ley.

Hace poco, tú y Karen se vacunaron en Miami. ¿Tú crees que es una buena alternativa que las personas que cuentan con las posibilidades económicas deberían viajar a Estados Unidos para ser inmunizadas?

Cien por ciento, porque el hecho de que yo ya esté inmunizado, que haya tenido la posibilidad y la suerte de poder hacerlo, hace que un peruano que no cuente con las posibilidades tenga una o dos vacunas a su disposición, así que por supuesto que sí. Invito a quien puede hacerlo y tenga lo oportunidad a que lo haga, porque eso significa que habrán más vacunas para quien no lo pueda hacer. No estamos hablando de quién tienen más o quién tiene menos, sino de la vida y de la muerte.

