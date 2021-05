La Uchulú habla sobre su distanciamiento de El Shamuco

Tras revelar que lucirá el traje típico de Janick Maceta en El reventonazo de la chola, La Uchulú se presentó en el set de América hoy, donde habló acerca de su situación sentimental. Ante las miradas atónitas de Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes, la influencer brindó polémicas declaraciones sobre su distanciamiento de El Shamuco.

“No hay que enamorarnos porque nos pagan mal, nos montan ‘cachos’, por eso uno tiene que ser del pueblo, para el pueblo y para el consumo del pueblo”, expresó.

Al escuchar esto, Janet Barboza preguntó a La Uchulú si su relación con El Shamuco habría terminado a causa de una infidelidad, y ésta respondió: “Yo no dije nada, yo solo estoy hablando en general”.

Estos comentarios llegan después de que el tiktoker asegurara que no le comunicaron nada sobre su retiro del canal de La Uchulú. “No me informaron de mi salida, simplemente lo dejamos ahí, pues respeté esa decisión. No pregunté las razones por las que me pusieron de lado, pero no importa”, señaló.

La Uchulú contra la producción de El artista del año

El sábado 22 de mayo, se difundió un video donde se reveló que La Uchulú reclamó a la producción de El artista del año que no la dejaran cantar el inicio de “Todos me miran”, tema que interpretó al lado de Cielo Torres.

“Se supone que estoy participando y tengo que demostrar que sí puedo. Me limitan que la parte más importante la cante el invitado. Por eso, yo quiero demostrar que también puedo”, aseveró la influencer, quien finalmente logró que el equipo de Gisela Valcárcel accediera a su pedido.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.