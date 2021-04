Nicky Jam lanza convocatoria de trabajo para su nuevo restaurante en Miami

Nicky Jam está reclutando trabajadores para su nuevo local de comida en Miami. A través de redes sociales, el representante del género urbano extendió la propuesta laboral para todos sus seguidores.

Según contó en su cuenta oficial de Instagram, su restaurante La industria Miami ha tenido tal acogida que ha decidido ampliar el lugar. Por esta razón se encuentra buscando nuevos empleados para su negocio.

“Bueno mi gente, este mensaje es para toda la gente que necesite trabajo en Miami. Necesitamos personas para el negocio, no sabíamos que iba a crecer tan rápido e incluso estamos ampliando la cocina, cogimos un salón más grande. Necesitamos gente”, inicia el mensaje del reguetonero.

Del mismo modo aseguró que no tendrá en cuenta la ascendencia al momento de evaluar a los postulantes: “El que quiera trabajar ya sabe, estamos activos para darle trabajo a los latinos y el que no es latino también”.

Días atrás, Nicky Jam compartió imágenes de lo que fue la inauguración de su restaurante. “Nada de esto fuera posible sin Dios y mis fans, gracias a todos”, escribió junto al clip.

Nicky Jam confirma su ruptura con Cydney Moreau

Luego de que se difundieran rumores sobre su separación a través de redes sociales, Nicky Jam y Cydney Moreau decidieron confirmar su ruptura a través de unas declaraciones al programa El gordo y la flaca. Según comentó el reguetonero, la pandemia fue uno de los factores que los llevaron a tomar la decisión.

“Si no hablo más del tema es porque le tengo respeto a mi expareja. Es tremenda persona, pero simplemente como pareja no dio. Son muchas cosas de por medio, cultura, lenguaje, son muchas cosas que al final no funcionaron y tomamos una buena medida, y quedó una bonita amistad”, expresó.

