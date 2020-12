Camilo comparte video de Vania Bludau y Mario Irivarren bailando “Bebé”

Vania Bludau y Mario Irivarren continúan disfrutando al máximo de su romance. A pesar de vivir en países diferentes, ambos se dedican románticas publicaciones en sus redes sociales para demostrar el gran amor que siente el uno por el otro.

El último fin de semana, la modelo subió a su cuenta de Tiktok un video en el que aparecía bailando con el competidor de Esto es guerra el tema “Bebé” de Camilo. Al ver dicha publicación, el propio cantautor colombiano compartió en su Instagram el clip de la pareja, junto al cintillo “Feliz Navidad”.

El hecho no pasó desapercibido por Irivarren, quien escribió en Instagram la frase “Nos posteó en sus historias”, al lado de dos emoticones con caritas de sorpresa.

El mencionado video de Vania Bludau y Mario Irivarren fue grabado en una playa de Panamá, durante el breve tiempo que compartieron ambos antes de que la modelo regresara a Miami, ciudad donde reside de manera permanente.

Christian Domínguez felicita romance de Mario Irivarren y Vania Bludau

Christian Domínguez le envió sus mejores deseos a Mario Irivarren y Vania Bludau al enterarse que ambos personajes acaban de iniciar una relación sentimental.

“Le deseo siempre lo mejor, Mario es como mi hermanito, yo lo quiero muchísimo. De verdad estoy contento por él. La gente me puede preguntar ‘Oye, pero mira…’, no (me molesta), totalmente que le vaya superbien. De verdad que se lo merece, es un gran tipo”, expresó ante las cámaras de América Espectáculos.

Mario Irivarren oficializa relación con Vania Bludau

El pasado 5 de diciembre, Mario Irivarren y Vania Bludau oficializaron su romance en la playa, pero de una forma bastante peculiar.

El chico reality escribió en la arena la frase “¿Quieres ser mi novia?”. Al ver esta sorpresa, la modelo se mostró muy emocionada y mediante sus historias de Instagram respondió “¡Sí!”.

