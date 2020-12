Susan Ochoa incursiona en la salsa junto a la orquesta Bembe

¡Nuevo reto! Pese a la crisis que enfrentamos por la pandemia, Susan Ochoa ha seguido trabajando en su carrera musical. Esta vez, la cantante ha decidido apostar por un nuevo género que marcará un antes y un después en su vida artística.

La intérprete optó por incursionar en la salsa de la mano de la afamada Orquesta Bembe, y lanzarán el tema “Mi amor eres tú”.

“Este año fue completamente diferente para todos mis amigos artistas, por ello solo nos quedó reinventarnos. La balada es el género que amo, pero no quiero cerrarme y deseo seguir haciendo otros géneros musicales. Esta vez invité a mis amigos de Bembe para que me acompañen en esta nueva versión de mi canción”, contó la intérprete.

No obstante, la artista aclaró que no dejará a un lado el género con el que inició. “No dejaré la balada, pero si me emociona incursionar en diferentes géneros musicales, así que atentos porque se vienen más sorpresas el próximo año”.

El estreno de esta nueva producción musical tiene como fecha el próximo viernes 4 de diciembre. Desde la medianoche se podrá tener acceso para escucharla en todas las plataformas musicales y a las 8.00 p. m. de ese mismo día se podrá ver el videoclip oficial en el canal oficial de YouTube de Susan Ochoa.

Este nuevo sencillo y otros temas inéditos formarán parte del segundo álbum musical de la cantante, quien, hace unas semanas, recibió la placa de plata de YouTube por haber superado los más de 100.000 suscriptores en su canal oficial.

