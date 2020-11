Rebeca Escribens revela cómo hizo para cuidar a su papá a la distancia

La actriz y conductora de televisión Rebeca Escribens comparte su experiencia de cómo hizo para cuidar a su papá a la distancia en plena pandemia y brinda algunos tips para sentirnos bien.

“Cuando empezó la pandemia, recuerdo que no podía visitar a mi papá, y eso me ponía muy triste y me hacía sentir frustrada. Pero luego me calmé y me dije: ‘Rebeca, tienes que calmarte y empezar a resolver las cosas’. Así que junto a mis hermanos armamos un plan y nos organizamos bien, para alcanzar diariamente la comida a mi papá. Como él vive en el tercer piso, habilitamos una canasta con una cuerda y allí le poníamos los alimentos y nos asegurábamos que no le falte nada y a la vez lo manteníamos protegido”, cuenta Rebeca Escribens, al hacer un repaso por estos últimos meses de confinamiento, en la Plataforma para mujeres ‘Compartiendo Sabiduría’ de Tottus.

Aunque para Rebeca y su familia, en un principio pudo ser incómodo, molesto y hasta fastidioso, finalmente se volvió en una linda rutina. “Todas podemos sentirnos tristes, molestas o desmotivadas y esto es totalmente válido, lo que no podemos permitir es quedarnos en ese estado de ánimo. Debemos tener en cuenta que los momentos complicados van a pasar y cuando eso suceda nos vamos a sentirnos muchísimo mejor con nosotras mismas y más fortalecidas. A esto, la clave es aprender a reconocer nuestros sentimientos, sobre todo aceptarlos”, añade.

Para Escribens, las mujeres siempre están enfocadas en distintas actividades, tanto laborales como del hogar. “Todas son muy importantes, pero siempre terminamos dejando de lado a alguien fundamental: ¡A nosotras! Muchas veces estas actividades no salen como esperamos o somos testigos de algo que nos parece injusto o abusivo, lo que termina afectándonos personalmente y convirtiéndose en razones para perder la motivación”.

“Para descubrir qué es lo que nos motiva, debemos empezar por valorar nuestra propia vida. Nosotras mismas somos la mejor razón para estar vivos. Es normal escuchar frases como: ‘Yo hago esto por mis hijos’ o ‘Yo hago esto por mi familia’. Si bien estos gestos son buenos, no deben estar por encima de la valoración que tenemos de nosotras. Si aprendemos a valorarnos, vamos a poder transmitir esa fuerza a quienes más nos importan. Es decir, estaremos motivadas y podremos motivar a los demás”, comentó.

Rebeca Escribens nos recomienda realizar actividades que nos hagan sentir bien, que nos permitan estar en paz. A ella por ejemplo, le encanta la música porque hace posible que se conecte consigo misma y sentirse mejor. A otras personas les puede funcionar leer, escribir, pintar, bailar, jugar, cocinar y hacer deporte y es válido. “Así como nos esforzamos trabajando o estudiando, también es importante trabajar en nosotros mismos. Darnos esos momentos para recompensarnos y sentirnos mejor”, expresa la actriz.

Rebeca Escribens participó de la plataforma ‘Compartir Sabiduría’ de Tottus, un espacio creado para contribuir con el crecimiento de todas las mujeres peruanas. En la plataforma a través del Canal de YouTube, se comparten temas de crecimiento personal, emprendimiento, educación, relaciones interpersonales y familiares.

