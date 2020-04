Vegetta777: detalles desconocidos de la vida del popular youtuber español

El famoso youtuber Samuel de Luque, mejor conocido como Vegetta777, acaba de cumplir 31 años. El domingo 12 de abril sopló sus velitas, aunque desde la cuarentena, pero con la felicitación de sus más de 29 millones de seguidores.

Lo más curioso de la vida de Samuel es que antes de incursionar en la plataforma de YouTube estudió para ser auxiliar de enfermería. Una vez que obtuvo su título, creó un canal en el que trataba la temática gameplays, siendo su primer vídeo sobre el videojuego de PlayStation 3, Uncharted.

El éxito que tuvo con su primer lanzamiento le motivó a continuar publicando contenido, por lo que audiencia incrementó exponencialmente, llegando a tener en este momento 29.5 millones de suscriptores en YouTube.

Incluso, además de sus vídeos especializados en Minecraft, ha incursionado en otras temáticas, como series de humor, en las que ha puesto por sobre todo la calidad a tal punto que parecen producciones de cine. Y estas son solo algunas de las particularidades de Vegetta777, pero queremos que conozcas más sobre la vida de este particular personaje.

YouTube: ocho años de contenido

Su canal de YouTube tiene alrededor de 5.000 vídeos subidos, siendo el primero publicado el 21 de febrero de 2012. Los gameplays que ha lanzado son, en la gran mayoría, de juegos como Minecraft, GTA V, Rainbox sin, Hello Neighbor y Roblox, entre muchos más.

Su contenido le ha permitido posicionarse como el décimo youtuber más visto en toda España y el cuarto de habla hispana. Incluso, es visto tanto por niños como adultos, por esa razón es que en cada vídeo adecúa su vocabulario para los menores y se las ingenia para ser divertido para todo el público.

Amor a las letras

Uno de los talentos poco conocidos de Vegetta777 es que ha colaborado con Willyrex en la escritura de seis libros que buscan la participación de los lectores en la creación de un juego interactivo.

Estos libros son: Wigetta, un viaje mágico; Wigetta y el Báculo Dorado; Wigetta y el antídoto secreto; Wigetta y los gusanos guasones; Wigetta en las Dinolimpiadas; y Wigetta en el planeta Mimisikú.

Creador de series

Los vídeos en YouTube han dado un salto, ya que ha creado una gran cantidad de series que están relacionadas con el mundo de Minecrat. De esa extensa producción, te recomendamos que veas algunas que han impresionado a sus seguidores.

-Planeta Vegetta: en esta serie podrás ver mods de Minecraft en varias temporadas.

-Apocalipsis Minecraft: en esta colaboración con Willyrex, se puede descubrir el mundo Wigetta.

-Karmaland: otra temporada de mods de Minecraft en el que participan, aparte de Vegetta777, sTaXx, Alexby11 y Luzu.

-Zona Minecraft: esta es una serie de mods individual.

-V de Vegetta: serie en la que Samuel contribuye casas muy grandes.

-Wigetta extremo: otra colaboración con Willyrex en la que muestran el modo Hardcore de Minecraft.

Sus frases más comunes

Otra característica que destaca en sus vídeos son sus particulares frases que repite comúnmente:

-¡Qué leches!

-¡Ostras pedrín!

-¿Cómo se te queda el cuerpo?

-Soy una bestia parda

-Porque somos unos cracks

-Dios, chaval

-Ostia, chaval

-Madre mía -Oh, oh, oh, oh (asombro)

-¿Casualidad?... lo dudo

-Ahí lo llevas mochuelo

-A no ser…

¿Por qué Vegetta777 se ha hecho tan popular?

La respuesta es simple: su contenido. Vegetta777 ha mostrado su pasión por los gameplays, es decir, vídeos que muestran cómo la persona prueba un videojuego. Este tipo de contenido en España es el que el 80 % de los youtubers realiza y tiene gran acogida.

Sumado a esto, los gameplays que sube Samuel de Luque obtienen éxito porque se basa en juegos que son de alta demanda por el público, sobre todo infantil. Es por ese motivo que Minecraft es de las temáticas principales de su canal, porque es uno de los más populares, pese a que su estética, a simple vista, no sea muy atractiva.

Son tres los vídeos que sube al día en la plataforma, por lo que el usuario siempre tendrá contenido disponible. El youtuber privilegia que cada uno tenga la mejor calidad posible y con una duración de entre 30 y 60 minutos.

El trabajo de Samuel de Luque ha destacado por la pasión que ha puesto en cada una de sus producciones, hecho que le ha permitido fidelizar también a sus usuarios.