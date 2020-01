Shakira confiesa las razones por las que no quiere casarse con Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué conforman una de las parejas más afamadas del espectáculo mundial, ambos comformaron una familia con el nacimiento de sus hijos Milan y Sasha, quienes son la alegría de su hogar. Pese a que mantienen una relación estable, la barranquillera acaba de confesar durante una entrevista, que no desea casarse con el futbolista y explicó las razones.

Para sorpresa de todos sus seguidores, Shakira confesó que no quiere llegar al altar con Gerard Piqué debido a que prefiere ser ‘la novia’ antes de ser ‘la esposa’. “El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, explicó.

De esta forma, Shakira le dejó muy claro al padre de sus hijos que ‘no la tiene segura’ y que siempre debe esforzarse para conquistarla. Ante las declaraciones de su pareja, el jugador del Barcelona solo atinó a soltar algunas risas, demostrando que el matrimonio es un tema del que ambos ya habían conversado y mostrado su postura.

Desde hace varios años se vienen especulando sobre la bisexualidad de Gerard Piqué.

La pareja asistió al espacio televisivo para conversar sobre la presentación de la cantante colombiana en el descanso de la Superbowl, el próximo 2 de febrero.

Cabe señalar que Shakira y Gerard Piqué se conocieron en 2010, durante las grabaciones del tema del mundial de fútbol de ese año. La canción “Waka Waka”, interpretada por la artista fue todo un éxito y el deportista tuvo apariciones en el videoclip, junto a sus demás compañeros.