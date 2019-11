Antes y después de los famosos que se hicieron la cirugía del bypass gástrico

Algunos personajes de la farándula local han decido cambiar su vida gracias a la cirugía de banda gástrica. Una de los últimos personajes fue Lucy Cabrera, quien a través de Facebook, se dio a conocer los cambios drásticos por los que pasó su cuerpo y, sobre todo, su salud.

“¡Y muchos lo pedían y aquí se los mostramos: los avances de nuestra querida Lucy Cabrera luego de su cirugía de bypass gástrico realizada por nuestro equipo! ¡Felicidades Lucy y vamos por más!”, se lee en la publicación de la red social que muestra a la actriz cómica mucho más delgada.

PUEDES VER: Lucy Cabrera reaparece con radical cambio físico tras cirugía gástrica [FOTOS]

Lucy Cabrera antes y después

Cabe mencionar que la edad no influye mucho, pues Chris Soifer, quien actualmente tiene 23 años, también pasó por dicho procedimiento para bajar de peso.

"Hace tres días me realicé la operación de banda gástrica. Es un tema de salud, tengo 23 años, soy joven. Me sorprendí al ver mis resultados, estaba en un estado pre diabético, estaba en obesidad 1", comentó en agosto de este año.

Chris Soifer antes y después

No obstante, quien realmente dejó a más de uno con la boca abierta fue Josimar. Tras escándalo de su separación de su esposa Gianella Ydoña, el salsero apareció con una figura muy delgada y reveló que lo hizo por un tema de salud

“He bajado más de 20 kilos y parece que voy a seguir bajando (risas). Yo no quería operarme, mi productora prácticamente me obligó, pero ahora veo los resultados y puedo decir que me siento otra persona”, comentó el cantante.

Josimar antes y después

En julio de este año, Jhon Kelvin sorprendió al aparecer en “El artista del año” con varios kilos de menos. Él comentó que optó por la banda gástrica y bajó, hasta ese entonces, 14 kilos. Además, reveló que se animó a pasar por el delicado procedimiento porque sufría de obesidad.

Jhon Kelvin antes y después

Sin duda, una de las más emocionadas por quitarse esos kilos de más fue la exconductora de “Mujeres al mando”, Mirella Paz, quien lloró al recordar todo lo que sufrió por tener sobrepeso. Ella contó que la operación de banda gástrica le cambió la vida.

“Esta operación cambió mi vida. No me sentía segura. Mi autoestima estaba bajando. En el Miss Perú bajé, pero luego hubo un ‘efecto rebote’”, comentó en el espacio de Latina.

Mirella Paz antes y después

Finalmente, otro personaje de la farándula también se hizo la ya famosa cirugía. Susan Prieto, quien participó en “El artista del año”, contó que gracias al método quirúrgico bajó 40 kilos.

Susan Prieto Antes y después

¿Qué es la banda gástrica?

La banda gástrica ajustable es una banda inflable que se coloca alrededor de parte superior de estómago, con el fin de crear como una especie de depósito pequeño para limitar la cantidad de alimentos y la rapidez con la que pasan a través del mismo. Es un tipo de cirugía bariátrica de tipo restrictivo.

Banda gástrica: ¿cuál es el precio en Perú 2019?

El precio promedio de la banda gástrica es de 25 a 30 mil soles.