El valor de la verdad vs. El artista del año ¿Quién lideró el rating del sábado?

El último sábado, “El valor de la verdad” y “El artista del año” se enfrentaron por liderar el rating con ediciones que dieron mucho que hablar por la polémica disputa entre Michelle Soifer y su expareja Kevin Blow.

Mientras el programa de Beto Ortiz tuvo como invitado a Kevin Blow, el espacio conducido por Gisela Valcárcel mostró a la popular ‘Michi’ dando su descargo sobre las declaraciones del dominicano.

La reciente edición de “El artista del año” estuvo cargada de emociones, ya que Nikko Ponce y Nesty protagonizaron un infartante duelo de baile donde el cubano logró vencer al actor peruano, quien finalmente tuvo que dejar el concurso. Otro de los emotivos momentos de la gala fue cuando Amy Gutiérrez y Sandra Muente se enfrentaron en un reto de baladas en el que la exvocalista de “You salsa” fue elegida como ganadora.

Durante su participación en “El valor de la verdad”, Kevin Blow acusó a Michelle Soifer de haber cometido una serie de infidelidades. El dominicano aseguró que el ‘Sol’ le fue infiel a Erick Sabater con él. Además, afirmó que su romance se terminó luego de que la cantante lo engañara con un bailarín llamado Sergio Valdivia.

¿Quién ganó el rating?

De acuerdo a las estadísticas de la audiencia en Lima, “El artista del año” fue el más visto con 17.0 puntos, mientras que “El valor de la verdad” ocupó el segundo puesto con 15.0 puntos. A este ranking le siguió “El reventonazo de la Chola” con 13.2 puntos.

Según cifras de Lima +6 ciudades, el primer lugar fue ocupado por el programa de Beto Ortiz con 14.6 puntos, “El artista del año” obtuvo el segundo con 14.4 puntos y “El reventonazo de la chola” el tercero con 11.9 puntos.

Beto Ortiz y Gisela Valcárcel

“El valor de la verdad” de Kevin Blow

Kevin Blow reveló detalles íntimos de la mediática relación que mantuvo con Michelle Soifer durante aproximadamente dos años, en el sillón rojo de “El valor de la verdad”.

Michelle Soifer se quiebra en “El artista del año”

Michelle Soifer aprovechó las cámaras de “El artista del año” para expresar que se encontraba muy ofuscada por la polémica que se había generado luego de que Kevin Blow decidiera presentarse en “El valor de la verdad” para contar todos los pormenores de su relación.

"Estoy confundida, triste y molesta...Me duele mucho todo lo que sucede, me afecta muchísimo, no creo que haya un presente aquí que no haya tomado una mala decisión, que no haya cometido un error, pero eso no quiere decir que tenga que pasar todo esto”, expresó indignada.