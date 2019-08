Tony Rosado asegura que alcalde lo contrató para decir lisuras [VIDEO]

Tony Rosado, quien ha estado en el ojo de la tormenta a raíz de sus polémicas declaraciones sobre las mujeres, afirmó que volvió a emitir lisuras porque así se lo pidió el alcalde provincial de Canchis, Jorge Quispe Ccallo.

A través de las redes sociales, se ha difundido un video en el que se puede ver al “Ruiseñor de la cumbia” haciendo sus controversiales comentarios en un concierto que ofreció el pasado sábado 10 de agosto, durante la Expoferia Nacional Señor de Pampacucho, realizada en la ciudad de Sicuani, provincia de Canchis, Cusco.

En dicho clip, el cumbiambero afirma que el alcalde le solicitó que intérprete su éxito “Ya te olvidé”, sin omitir las lisuras que menciona originalmente en dicho tema. “El señor alcalde me ha pedido que cante esta canción con todo y lisuras”, se le escucha decir antes de dar inicio a su presentación.

Tony Rosado no tuvo reparos en asegurar que el burgomaestre le dijo que lo contrató para que diga la característica lisura que forma parte de su popular canción. “El señor alcalde me ha dicho ‘yo te he contratado para que digas conch***are’. Ahí lo tengo grabado por si acaso”, indicó.

El cantante ironizó con el hecho de la popularidad que ha logrado en las últimas semanas tras protagonizar una serie de escándalos. “Me he puesto de moda por decir conch***are y ahora todo el público escucha mis canciones", mencionó.

Luego de dar estas declaraciones, Tony Rosado no tuvo mejor idea que agradecer a Dios. "Gracias Dios mio por estar siempre conmigo”, manifestó.

En otro momento de su concierto, el cumbiambero volvió a llamar la atención al decir que estaba seguro de que los peruanos no permitirían que sea enviado a la cárcel. “Ojalá que me metan preso, yo sé que el Perú me va a sacar de la cárcel”, refirió.

Critican a Tony Rosado por comentario sobre su esposa

Una lluvia de críticas surgió en contra de Tony Rosado luego de que el cantante lanzara declaraciones en las que afirmaba que ultrajó sexualmente a su esposa. “Hay una señora que salió en televisión a decirme que yo era un delincuente. Yo ¿a quién he matado? ¿a nadie he violado? A nadie, a la única que he violado es a mi mujer”, fueron las controversiales palabras del artista.