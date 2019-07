Lesly Águila sorprende a usuarios con respuesta sobre rumores de embarazo

Lesly Águila publicó recientemente una fotografía en sus redes sociales donde se le ve con un ligero detalle en su vientre que ha despertado las dudas entre sus seguidores.

La cantante de Corazón Serrano se encuentra en Estados Unidos como parte de una gira de su agrupación. Allí aprovechó en tomarse la instantánea y compartirla en su cuenta de Instagram.

“Ni el mar entero puede hundir un barco a menos de que el agua se filtre dentro de él . Y así es como toda la negatividad del mundo no puede hundirte, a menos que permitas que entre en ti”, escribe la integrante de Corazón Serrano.

En uno de los comentarios de la publicación, una usuaria escribió: “¿Estás embarazada?”. Lesly Águila no dudó en responder: "No, ojalá Dios me dé la dicha de ser madre cuando él así lo decida. Por ahora no está en mis planes, estoy muy enfocada en mi trabajo”, escribió.

A pesar de la aclaración, aún las dudas persisten por un posible embarazo de la artista musical. Hace poco su compañera Nickol Sinchi anunció su embarazo.