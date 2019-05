Clara Seminara muestra chats con esposa de Jorge Benavides [VIDEO]

¡Rompe su silencio! Karin Marengo, esposa de Jorge Benavides y productora ejecutiva de “El wasap de JB”, se pronunció sobre la grave denuncia de Clara Seminara a Enrique Espejo por tocamientos indebidos.

"Ni mi esposo ni yo vamos a permitir algo así. Sí nos reunimos con ella y con Enrique ('Yuca'), pero fue porque ellos estuvieron jugando de manos. Pero no hubo tocamientos indebidos", expresó la productora del espacio humorístico a RPP.

Ante tales declaraciones, Clara Seminara aseguró que tiene pruebas para mostrar que Enrique Espejo sí se propasó cuando ambos trabajan juntos en el programa que dirige Jorge Benavides.

"Tengo entendido que la esposa de Jorge Benavides (Karin Marengo) ha dicho que fue un juego de manos y no hubo tocamientos indebidos, pero yo tengo pruebas de conversaciones con ella por WhatsApp. Yo le decía que estaba indignada, que era una falta muy grave, que haga algo, pero lo justificó. Yuca jamás recibió sanción", sostuvo para Perú 21.

Al ser consultada por qué antes no denunció a ‘Yuca’, Clara Seminara indicó que no lo hizo por temor a las críticas. "Es difícil estar en el programa y decir algo, pero lo hice internamente para solucionarlo, pero poco a poco me quitaron el personaje ('Maricarmen Fajín') y luego ya me dijeron hasta aquí nomás. A mí me costó mucho decirle a mi familia, porque no es sencillo, ya que uno se expone a ser juzgada".

Como se recuerda, Clara Seminara aseguró que Jorge Benavides y su esposa apoyaron a Enrique Espejo. Luego, ella fue despedida del programa "El Wasap de JB". "No puedo expresar el asco, la indignación y la impotencia que aún siento. Tuve una reunión con el Sr. Benavides, su esposa y 'Yuca'. Sinceramente, sentí que lo defendían. Hasta lo justificaron diciendo: 'No lo hizo con esa intención'", dijo la imitadora de Maricarmen Marín en su denuncia pública.

Clara Seminara muestra chats con esposa de JB

Clara Seminara acusó de tocamientos indebidos a ‘Yuca’

En su denuncia pública, la actriz explica cómo Espejo la acosó. ‘’Abusando de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, me tocó indebidamente. ¿En cristiano? Me metió la mano’’, expresó en su pronunciamiento que compartió en Facebook.

Según señala, ella respondió con ‘’dos cachetadas, algunos gritos y seguramente insultos’’. ‘’No recuerdo bien mis palabras en ese momento, lo que recuerdo es la mirada atónita de todos, aunque nadie hizo ni dijo nada’’, agrega la actriz cómica que en diciembre último perdió su trabajo en “El Wasap de JB”.

Clara Seminara, quien dio vida a la recordada ‘Maricarmen Fajín’ en “El wasap de JB” reveló en su denuncia cuál fue la reacción de su jefe. “En aquel momento apareció Jorge Benavides, quien muy calmado, seguramente acostumbrado a las faltas de respeto del señor Espejo, minimizó lo ocurrido’’.

El director del programa humorístico de Latina solo le habría pedido a ‘Yuca’ que se disculpara con la actriz cómica. “Ya disculpa y agradece que no te devolví las cachetadas”, habría sido la respuesta de Enrique Espejo.

“No puedo expresar el asco, la indignación y la impotencia que sentí, que aún siento”, expresa Clara Seminara por la reacción de Jorge Benavides y compañía.

Una semana después del acoso denunciado, Seminara tuvo una reunión con Enrique Espejo, Jorge Benavides y Karin Marengo, esposa y mánager del director del programa. Ella señala haber sentido que defendieron e incluso justificaron a ‘Yuca’. Asimismo, indica que el comediante no recibió ningún tipo de sanción y que incluso ocurrió todo lo contrario, ya que su participación en “El wasap de JB” comenzó a disminuir.

‘’Incluso el personaje más importante que tenía: Maricarmen Fajín, lo hizo otra persona, ¿quién creen? Sí, adivinaron: ¡Yuca!’’, se puede leer en la denuncia que hizo este martes en Facebook.