"Game of Thrones": Kit Harington es internado en centro de rehabilitación por alcoholismo

Al parecer a Kit Harington no le cayó nada bien el final de "Game of Thrones", la famosa serie con la que logró el mayor éxito de su carrera en el mundo artístico. Según el portal Page Six, un amigo cercano al actor confirmó el grave estado de salud en el que se encuentra.

Los motivos que llevaron a Kit Harington a rehabilitación son la depresión, el estrés y el alcoholismo; problemas de salud que otros famosos de cine y televisión han experimentado luego de culminar una etapa de éxito en sus vidas.

Según el medio, el actor ingresó a Privé-Swiss del estado de Connecticut (Estados Unidos) semanas antes de estrenarse el fin de la serie (19 de mayo) en la que protagonizó al valiente 'Jon Snow' desde el 2011.

Un amigo cercano de Kit Harington explicó de esta manera cuánto le afectó el final de Game of Thrones al actor y reveló que se encuentra en un centro de rehabilitación:

"Él se dio cuenta ‘esto es, es el final’, fue algo en lo que habían trabajado tan duro por muchos años. Tuvo un momento de ‘¿qué es lo que sigue?’ Él está en la clínica predominantemente por el estrés y el agotamiento, y también por el alcohol. Su esposa Rose está siendo extremadamente solidaria. Todos los que estaban cerca de él realmente querían que él descansara un poco. En este momento, él sólo necesita paz y tranquilidad", explicó.

Pero esta no sería la primera vez que el popular actor tuvo un abuso de sustancias, en otra ocasión, Kit fue captado bajo los efectos de alcohol.

Se recuerda que en enero del 2018, Kit Harington estuvo ebrio en un bar de Nueva York y causó un escándalo. El incidente fue registrado en un video donde se observa al actor acercándose a otras personas sin tener el equilibrio necesario para caminar con normalidad. El protagonista de "Game of Thrones" se retiró por voluntad propia pero regresó, en ese caso, los dueños optaron por expulsarlo del lugar.

Cabe resaltar que hace unos días se hizo viral un video de Harington llorando al leer el guión del capítulo final de Game of Thrones; esto como prueba de lo desconsolado que quedó tras el final de esta épica aventura con HBO.

