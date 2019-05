Angelina habría amado a otra mujer

Angelina Jolie y Brad Pitt se convirtieron en una de las parejas más queridas y halagadas del mundo de las celebridades, especialmente por el amor que se prodigaban todo el tiempo y por los seis hijos que tuvieron bajo su cuidado hasta el día en que anunciaron su separación. Sin embargo, esa no fue la única relación de Jolie que llamó la atención de millones de fanáticos en todo el mundo.

Ahora, la protagonista de Maléfica, ha salido a la palestra, tras conocerse a fondo que hacia sus 20 años tuvo una relación lésbica con una modelo asiática.

La mujer que se robó el corazón de la ex de Brad Pitt, fue la también actriz Jenny Shimizu, famosa con la que sostuvo un romance tiempo después de separarse de Jonny Lee Miller y antes de involucrarse con Pitt.

Ambas, se conocieron en el set de grabación de Foxfire en 1996.

“Probablemente me hubiera casado con Jenny Shimizu si no me hubiera casado con mi esposo. Me enamoré de ella el primer segundo que la vi”, fueron parte de las palabras expresadas hace algún tiempo por Jolie durante una entrevista para el diario británico Daily Mail.

Entre las declaraciones de la expareja de Brad, Shimizu no se quedó atrás al revelar detalles de su amorío, asegurando que fue una relación maravillosa que perduró en el tiempo a pesar de que en un momento todo acabó.

Es importante señalar que las estrellas de Hollywood tuvieron una especie de noviazgo abierto, pues ambas podían salir con más personas.

“Ella era ese tipo de persona maravillosa y abierta”, añadió Jenny.

En medio de chismes y especulaciones, las actrices decidieron acabar con su relación tras algunos meses. Luego Jolie se enamoró de Billy Bob Thornton, con quien contrajo matrimonio en el año 2000. ❖

