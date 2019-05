Jennifer Aniston confiesa qué tipo de relación tiene con Brad Pitt [VIDEO]

Jennifer Aniston se ha convertido en el blanco principal de todos los medios internacionales a raíz de los fuertes rumores sobre Brad Pitt. Según las especulaciones, la actriz habría perdonado a su ex esposo, quien la traicionó para iniciar una relación con Angelina Jolie hace más de 14 años, suceso que remeció a la farándula a nivel mundial.

Como se recuerda, Aniston y Pitt se convirtieron en la pareja favorita de los medios, ya que ambos eran considerados como iconos de belleza y deseados por millones de personas. Pese a la buena relación, todo llegó a su fin cuando el galán de Hollywood conoció a Angelina Jolie y decidió separarse de su esposa.

Recientemente, Brad fue visto en la celebración del cumpleaños 50 de la estrella de "Friends", provocando que todos apunten a una presunta reconciliación; sin embargo, Jennifer Aniston no estaría preparada para abrir nuevamente su corazón, ya que está enfocada en sus carreras y proyectos personales que la ayudaron a superar sus fallidos romances con Pitt y Justin Theroux.

Actualmente la actriz no tendría tiempo para incluir a un nuevo hombre en su vida, por ello prefiere estar soltera. "Me centré en el trabajo, por lo que salir no era una de mis prioridades principales", indicó la actriz a The Mirror, dejando en claro que el romance se presentará en algún momento, pero no es algo que busca.

Según Aniston, cada persona tiene varias en el mundo que son compatibles con ellos. "Creo que tenemos muchos almas gemelas. No creo que haya una sola. Creo que tenemos un grupo de almas", manifestó, además agregó que: "Tuve algunos de mis amigos durante 35 años. Creo que todos hicimos algún acuerdo inconsciente. Esto es similar al hecho de que cuando ciertos grupos de personas se reúnen, forman un pequeño grupo de almas, una especie de grupo general de almas que se han reunido", reveló al citado medio.

La actriz negó una reconciliación con su expareja ya que ahora solo piensa en el trabajo, por ello hace caso omiso a los rumores ventilados por los medios de espectáculos que intentan relacionarlos.