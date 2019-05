Erick Sabater confirma que no es gay al revelar identidad de su pareja

El periodista Beto Ortiz anunció que el modelo Erick Sabater es el nuevo invitado al famoso sillón rojo de "El valor de la verdad". En las primeras promociones del programa se escucharon candentes preguntas sobre la vida oculta del exchico reality, quien fue pareja de la cantante Michelle Soifer por mucho tiempo y hasta tenían planeado contraer matrimonio. Tras una escandalosa separación, ellos decidieron no volver a mencionarse en televisión.

Es inevitable que Erick Sabater no hable de Michelle Soifer en el programa "El valor de la verdad", y fue por esa razón por la que Kevin Blow, actual pareja de la cantante, apareció en Instagram para amenazar al nuevo invitado de Beto Ortiz. Una de las polémicas preguntas en el programa está relacionada a la orientación sexual del Mister Internacional.

Los acompañantes de Sabater en el programa presionaron el botón rojo cuando Beto Ortiz le preguntó si era gay. En el cuestionario también le resaltaron si es bisexual. Esa respuesta se revelará en el fin de semana. Para poner un alto a los rumores, el modelo tomó la decisión de exponer su relación amorosa con una bella modelo.

Erick Sabater presentó a su pareja en la red social Instagram con una tierna publicación para celebrar sus 3 meses de relación. El nombre de la joven es Marcela Balik y es una modelo argentina.

Para celebrar su aniversario la pareja de Sabater dejó un polémico mensaje a los detractores del exchico reality en Instagram.

"Te quiero mientras dure que te quiera

Te quiero porque es la mejor manera

De burlarme de tus enemigos

Te quiero porque así es como te quiero

Te quiero y sabes bien que me refiero

A no quererte más porque no puedo

Pensé que era importante que supieras

Que te quiero y nada más".

Erick Sabater pelea con Coto Hérnandez en la calle

Los modelos se encontraron en los exteriores de Latina y se agarraron a golpes por la acusación que hizo Sabater en "Válgame Dios", quien reveló que el bailarín Coto Hernández se acercó a la salsera Yahaira Plasencia para cobrar notoriedad en la farándula. El enfrentamiento se hizo viral en las redes sociales.