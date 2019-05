Magaly Medina ataca a la Tigresa del Oriente por dejarla mal en programa internacional

Magaly Medina continúa en pie de guerra contra la Tigresa del Oriente a raíz de sus fuertes revelaciones en contra del programa. La periodista se pronunció ante las confesiones de la cantante a Telemundo, donde afirmó que 'Magaly TV: la firme' manipuló el planeamiento de su matrimonio y provocó que termine de la peor manera.

Como se recuerda, la intérprete de 'Israel, Israel' terminó plantada en el altar por culpa de Elmer Molocho, quien se escapó de la boda y fue captado por las cámaras de Magaly, además se descubrió que tenía una familia con hijos y aún convivía con su esposo, generando un gran escándalo.

Pese a las imágenes, la Tigresa del Oriente se presentó en un programa de Telemundo, donde lanzó fuertes mensajes contra el espacio de ATV. "Es el canal, es el programa, no sé por qué lo hicieron. En los últimos minutos yo pedí el escenario donde estaba Elmer, porque ya me pedían que me vista", afirmó la artista peruana.

Por su parte, Magaly Medina decidió pronunciarse sobre lo sucedido, enviando un fuerte mensaje contra la Tigresa ante la grave acusación: "Te me has caído. ¿Cómo vas a hacerme quedar mal a nivel internacional? No es posible. No tiene dignidad esta señora", sentenció indignada la 'Urraca'.

Sin embargo, las cosas no quedaron allí, ya que Magaly afirmó que la querían responsabilizar por no celebrar su boda y dejó en claro que ella no tenía la culpa del engaño. "¿Qué te habrá dicho?. ¿Cómo te habrá lavado el cerebro para que cambies tu versión?", dijo la pelirroja en vivo.

Magaly Medina fue enfática al exigir a la Tigresa del Oriente que devuelva los aros de matrimonio y los zapatos que terminó llevándose en medio del escándalo por su frustrada boda.

La Tigresa del Oriente en Telemundo