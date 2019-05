Expareja de Paula Arias se pronuncia tras 'ampay' de "Magaly TV, la firme"

Luego que el programa "Magaly TV, la firme" difundiera un ‘ampay’ de la presunta infidelidad cometida por la pareja de Paula Arias, Tomás Medrano, este decidió pronunciarse en Instagram para enviar un contundente mensaje.

El exfutbolista aseguró que jamás le fue infiel a la líder de ‘Son Tentación’, pues indicó que hace un tiempo se encontraban separados.

"Tengo la certeza de no haber cometido ninguna falta. Llevo separado de la madre de mis pequeñas hijas, por lo cual quiero que quede totalmente claro que la relación que tengo hasta el día de hoy con Paula Arias es totalmente como padres", escribió en su cuenta oficial en la antes citada red social.

Además, afirmó que esta situación no se habría dado si él y la cantante hubiesen dado a conocer su separación a tiempo. "Creemos que el único error cometido por ambas partes es no hacerlo público en el momento de nuestra separación, en el cual ambos podíamos rehacer nuestras vidas".

Como se recuerda, el programa "Magaly TV, la firme" buscó a Paula Arias y le mostró un video en el que Tomás Medrano aparecía saliendo de un hotel junto a otra mujer.

Tras ver las imágenes, la cantante se mostró notablemente afectada y se quebró por la sorpresa que se llevó. "Siempre en una pareja hay altas y bajas, nada es perfecto. Con esto a faltado el respeto a mis hijas y a mi casa, a mi hogar y a su familia", expresó la artista con la voz entrecortada a las cámaras del programa de Magaly Medina.

A solo unas horas de que se emitiera la nota sobre Paula Arias y Tomás Medrano, la intérprete se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram para revelar que tomó la decisión de ponerle punto final a su romance. "Después las imágenes que difundió el programa ‘Magaly TV: La firme’, quiero dar a conocer que he decidido dar por culminada mi relación sentimental con el padre de mis dos hijos, Tomás Medrano, quien no solo me decepcionó y me faltó el respeto a mi persona, sino también lo hizo con nuestro hogar, donde vivíamos con nuestros dos pequeños", escribió la artista en sus historias de Instagram.

Además, precisó que está muy afectada por lo sucedido, pero que a pesar de todo continuará luchando por sus hijos y su grupo musical. "Rechazo tajantemente todo tipo de engaño, mentira e infidelidad, que no solo me ha afectado emocionalmente, sino también psicológicamente, sin embargo, tengo el compromiso de seguir trabajando para sacar adelante a mis hijos y continuar con las actividades de mi agrupación", expresó.