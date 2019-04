¿Vanessa Terkes y Forsyth terminaron su relación? Hija de la actriz rompió su silencio

Vanessa Terkes y George Forsyth acapararon la atención de todos los medios de espectáculos a raíz de los rumores sobre el supuesto fin de su relación. Ante las especulaciones, la hija de la actriz decidió salir en televisión nacional y contar la verdad detrás de lo sucedido, con la intención de poner fin a la ola de comentarios sobre la pareja.

Como se recuerda, el matrimonio entre Vanessa y el actual alcalde de La Victoria provocó una serie de reacciones por parte de algunos personajes del espectáculo, quienes manifestaron que todo se debía a una alianza política para que el jugador logre llegar al poder; sin embargo, ambos demostraron que estaban enamorados.

Durante los últimos días, ambos famosos han dejado de compartir fotos juntos, por ello los medios especularon que estarían viviendo una crisis en su relación. Pese a los comentarios, hasta el momento ninguno de los dos ha decidido salir al frente para hablar del tema.

Sujetka Val Terkes se presentó junto a su novia en el programa de Magaly Medina y decidió responder a la incómoda pregunta. "Se ha deslizado la información que tu mamá y George estarían separados, han especulado que debido a que no se les ve juntos, que no se siguen en redes, ya no publican fotos", dijo la periodista durante su programa.

Ante ello, Sujetka no se quedó callada y sorprendió con su respuesta: "Sinceramente yo trato de no meterme mucho en sus vidas privadas, sé que los dos, sea lo que sea que está pasando, son súper responsables, y no sé...", indicó la joven ante el presunto quiebre de la relación.

Sujetka causa sensación en Instagram

Durante las últimas semanas, la hija de Vanessa Terkes ha causado sensación en redes sociales al lucirse junto a su pareja, una joven de 26 años que conquistó su corazón y no duda en lucirse a su lado, pese a los comentarios que puedan recibir por parte de los detractores.

