“Christian y yo estamos juntos a disposición de nuestros hijos”

En 20 años de carrera artística, Marisol Aguirre ha desarrollado en su mayoría personajes dados a la comedia, su rol de Maricarmen en ‘Señores papis’ es precisamente uno de ellos. A propósito de ello conversamos con la actriz, quien también comentó en qué momento se encuentra su carrera. Además, sobre su rol como madre de jóvenes entrando a la adultez y la relación que actualmente tiene con el padre de sus hijos, Christian Meier.

¿Qué te ha dado tu rol de Maricarmen en ‘Señores papis’?

Me encanta mi personaje. Maricarmen es el personaje con el que quería regresar a la TV, es una mujer que se separa del esposo porque le saca la vuelta pero la relación se termina con ambos aún queriéndose. Luego, ella se da una oportunidad en el amor y el exmarido se pone celoso porque todavía tienen una conexión muy fuerte... Lo disfruto mucho.

¿Con este regreso a la actuación, en qué momento sientes que está tu carrera actoral?

Me encuentro en un momento bien bonito en general en mi vida, con la madurez, la calma y paz interior suficientes para tener bajo control mi vida. Ya no me juzgo en nada y no juzgo a los demás. Me he simplificado la vida en todo.

¿Ser madre de adolescentes te ha dado esa visión?

Sí, claro. Mis hijas tienen 15 y 17 y el mayor 23... Los chicos creen que saben todo, entonces no es fácil, todos los días hay que hablarles, pero también tienes que aprender a soltarlos porque es parte de... En mi caso les hablo de todo, incluso de sexo, no soy cucufata aunque tampoco me voy al extremo liberal, y eso nos ha dado un grado de confianza chévere.

¿Qué ha sido lo más complicado de ser madre de jóvenes ya casi adultos?

El tener que dejarlos que inicien su propio camino, incluso fuera del país. Es dolorosísimo, pero que ellos sean felices me hace más feliz a mí. Con Stefano, después que terminó el colegio, le dijimos que se tome un año sabático para decidir qué quiere estudiar y en ese año cambió de ser músico a ser actor. Ya lleva cinco años fuera del país. Con Taira, que ya terminó el colegio el año pasado, hemos hecho lo mismo, pero ella no quiere nada con el arte, sigue firme en estudiar Criminología fuera del país. A la menor le quedan dos años de colegio y luego se irá, de manera que muy pronto el nido se quedará vacío.

Uno de tus sueños ahora debe ser actuar junto a tu hijo...

De hecho, y el de él también. Siempre me dice ‘mamá, el día que vaya a Perú quiero hacer teatro contigo’. Es un sueño que en algún momento se va a dar, pero él quiere venir cuando ya haya hecho cosas importantes y con esa base poder regresar. Christian y yo le hemos dicho que tome las cosas con calma, pero que camine firme.

Y luego de todos los momentos amargos que les ha tocado vivir tras su separación, ¿cuál es la relación que tienes con Christian Meier?

Somos buenos amigos, estamos juntos a disposición de nuestros hijos y vamos en la misma dirección por ellos. Gracias a esa relación hemos logrado que nuestros hijos sean buenos de corazón, eso se logra de a dos. Aunque yo he sido la que ha estado con ellos, Christian desde afuera siempre ha sostenido lo que yo he dicho.

¿Ha sido difícil lograr esa armonía familiar?

No porque siempre mantuvimos nuestro rumbo de padres en un mismo sentido, como pareja pudo cambiar, pero de padres nunca.

Y así como tu personaje Maricarmen, también te has vuelto a enamorar?

De mi vida personal no hablo, pero estoy feliz. Nunca he cerrado las puertas al amor, es lo único que voy a decir.

¿Es cierto que vuelves a la conducción?

Sí, tengo un proyecto que ya está en preproducción, sale en unos meses. Voy a mostrar facetas mías que la gente no conoce, así que este año hay TV para rato. Y con el cine, a finales de año voy a grabar No me digas solterona 2 y ya hay otra propuesta para el 2020. ❖