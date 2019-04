Confirman que Paloma Fiuza perjudicó a Facundo González en EEG

Tras triunfar en la edición colombiana de ‘Esto es Guerra’, representando a Perú, el argentino Facundo González regresó al reality de América Televisión, donde se reencontró con su expareja Paloma Fiuza.

Cuando fue consultada qué le parecía que Facundo González forme parte de los ‘Guerreros’, el último lunes, la brasileña sorprendió a su exnovio al señalar que le parecía que la mejor decisión era que ambos estén en equipos separados.

“Yo elegiría a Ayrton… Facundo la otra temporada fue ‘retador’ y por lo que yo sé, él estaría más a gusto en los ‘retadores’. Yo no tuve decisión ni voto. Cuando Patricio me preguntó, yo le dije: ‘haz lo que tú quieras’”.

"Lo que está diciendo Paloma me parece un poco injusto. Tuvimos tres años de relación y se ve que aún no me conoce. Sabe que tengo diferencias con algunas personas que tengo diferencias con ese equipo", señaló Facundo González.

Al día siguiente, Paloma Fiuza y Facundo González volvieron a protagonizar diferencias. Según la exintegrante de Exporto Brasil, ella no tiene nada en contra de su expareja. “Es más, yo estoy feliz de que él esté acá en ‘Esto es Guerra’. Nada, le doy la bienvenida”.

Al ser consultada por Mathías Brivio sobre sus anteriores declaraciones, Paloma expresó “Yo no quise decir eso. Pensé que estaría más a gusto en los ‘Retadores’. Fue mi opinión, de repente me equivoqué. Sinceramente me da igual, igual lo voy a apoyar”, indicó.

“No me parece lo que piense Paloma. Sí me pareció súper rato de ella que me conoce de decir la tontería que dijo (...) vos sabés que no estaría cómodo en los ‘Retadores’”, respondió el argentino que representó a Perú en ‘EEG Colombia’.

El diálogo entre Paloma Fiuza y Facundo González terminó cuando intervino Rafael Cardozo, quien confirmó que la brasileña pidió que el argentino no esté en el equipo amarillo.

“Yo voy a ser sincero. La gente va en contra de mí, pero igual voy a ser sincero. Paloma no te quería en los ‘Guerreros’. Fui la primera persona en pedirte acá, pero ella no quería estar en el equipo que esté Facundo González”, reveló el brasileño.