Yahaira Plasencia enciende Instagram con sensual baile en diminutas prendas [VIDEO]

Yahaira Plasencia volvió a demostrar que es una de las artistas nacionales más sexys. La salsera usó sus redes sociales para compartir una sensual coreografía de un nuevo éxito musical provocando todo tipo de comentarios, debido a que usó diminutas prendas para su más reciente publicación.

La intérprete de 'Sé que te amaré' decidió premiar a sus miles de seguidores con una curiosa coreografía de la canción 'Rebota', que actualmente se ha convertido en el nuevo hit de YouTube. El tema provocó que Yahaira se luzca con sus mejores pasos de baile, pese a que usaba una minifalda que emocionó a sus fans.

PUEDES VER

La publicación fue compartida en su cuenta oficial de Instagram, donde se ve la coreografía que la popular 'reina del totó' creó y prometió a los seguidores que "estén más atentos", ya que publicaría más pasos de baile.

"Para las que tienen "Nalga y Tetita". ¿Quieren coreografía de la canción?", fue el mensaje que compartió Yahaira Plasencia con el revelador vídeo que logró cientos de comentarios de los fanáticos de la salsera, además de casi 30 mil corazones en sus tres primeras horas.

"Eres una regia", "Tienes un gusto original para bailar que nadie puede competir contigo", "La que puede, puede, y ella siempre lo hace", son algunos de los comentarios de sus fans enamorados, mientras sus detractores aprovecharon la oportunidad para mandarla a hacer ejercicios, ya que según ellos, debería de tener los brazos y piernas más firmes.

Actualmente Yahaira Plasencia es una de las figuras peruanas más seguidas de Instagram, ya que cuenta con más de 1 millón 600 mil seguidores, quienes están al pendiente de cada una de sus publicaciones.

¿Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán juntos?

Hoy, tras especularse que la cantante viajó a Madrid para luego ir a Rusia y reencontrarse con Jefferson Farfán, el jugador rompió su silencio y se pronunció ante su amigo el 'Zorro' Zupe, dejando en claro que está "harto" de que lo sigan vinculando con su expareja, pese a que ya pasaron más de 3 años.

“El día que escuché eso (posible encuentro entre Yahaira Plasencia y Jefferson), lo llamé (a Farfán) y hablamos. Me dijo que estaba harto de que cada vez que ella (Yahaira) viaja a un sitio, lo involucren. Me aseguró que no tiene nada con ella, le creo y espero que sea así”, manifestó el amigo del seleccionado nacional, quien pese a lo dicho, espera que "no tropiece otra vez con la misma piedra".