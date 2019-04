BTS desborda sensualidad con segundo teaser de 'Boy With Luv' en YouTube [VIDEO]

¡Empezó el conteo! BTS regresa con su nuevo álbum 'Map of The Soul: Persona'. Esta mañana liberaron un nuevo teaser de 'Boy With Luv' y en YouTube ya está a punto de superar el millón de visitas a menos de una hora de haber sido lanzado.

BitHit Entertainment libera la cantidad y títulos de las canciones que llevarán este nuevo producto musical: "Intro: Persona", "Boy With Luv" feat. Halsey , "Mikrokosmos" , "Make It Right", "HOME", "Jamais Vu" y "Dionysus".

Para esta nueva canción 'Boy With Luv' contarán con la colaboración de Halsey. La presencia de la artista ha generado gran repercusión entre los seguidores del grupo Kpop.

¿Quién es Halsey?

Su verdadero nombre es Ashley Nicolette Frangipane. Es una cantante estadounidense que ha estado envuelta en cuestionados titulares a nivel internacional.

Halsey confesó sufrir de bipolaridad y depresión. Tuvo una complicada relación con el rapero G-Eazy, con quien luego de varias idas y venidas terminó su amor. La cantante ha dedicado sus canciones “Him and I” y “With You” a sus ex, en las que contaba su tórrido romance.

La fecha de estreno del álbum 'Map of The Soul: Persona' será este viernes 12 de abril. En la fecha indicada se iniciará la venta física y virtual del mencionado producto musical que costará alrededor de 53 dólares (sin costo de envío internacional).

El nuevo álbum de BTS contará con cuatro versiones y cada una ofrecerá un minibook, un photocard, un photo film y un póster (cada uno contará con cuatro modelos y la distribución será aleatoria). En Corea del Sur ya se puso a disposición el pre-order de 'Map od the Soul: Persona' por un costo de 59,200 wones que es dólares tiene un equivalente a 52.70.

(Aquí) puedes ver la información oficial de BTS y su álbum 'Map of the Soul: Persona'