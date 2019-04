Yahaira Plasencia presume derrier en redes y Michelle Soifer deja contundente mensaje

La salsera Yahaira Plasencia alborotó a los usuarios de Instagram luego de presumir su derrier en atrevido ángulo para la cámara. La ex de Jefferson Farfán lució más desenfrenada en redes sociales y acompañó su instantánea con curioso mensaje.

"Muchos se horrorizan por una foto, no entiendo el por qué. ¡Hay artistas que les gusta mostrar, algunas que no! A mi me encanta y eso lo tienen que respetar. Como me dijeron ayer , vende el pack completo", se lee el texto que la salsera utilizó para la reciente publicación en redes sociales que generó más de un sentimiento.

Luego de la difusión que 'electrizó' a su fans, una de las primeras en comentar fue Michelle Soifer, quien le dejó un pícaro mensaje que inició la ola de mensajes en la sección de comentarios del perfil de Instagram de la salsera.

"Amiga, ahí viene el chico que te gusta, actúa normal", escribió la exintegrante de 'Esto es Guerra' a la intérprete de "Tú". Tras el comentario, diversos usuarios de la red sociales respondieron a la cantante.

En pocos minutos, la publicación de Yahaira Plasencia acumuló más de 30 mil 'Me gusta' en su red social.

Días antes, la salsera utilizó su redes sociales para publicar su paso por tierras ‘cafeteras’. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la supuesta comunicación que mantuvo la ex de Jefferson Farfán con Maluma.

Yahaira Plasencia, al igual que Leslie Shaw, también apunta a la internacionalización, pues viajó hasta Medellín, Colombia para juntarse con el productor musical Sergio George, quien es amigo del Maluma 'Baby'.

La ex de Jefferson Farfán, quien hace poco presentó la canción ‘Parte de mi vida’, que cantó junto a la agrupación cubana Leo Herrera y su Bun Bun Mezcla'o, viene creciendo musicalmente, ya que días atrás estuvo en Puerto Rico, precisamente en la premiación de "Tu música urbano 2019".

Yahaira Plasencia y su tema 'Parte de mi vida'