Tildan de "falsa" a Rebeca Escribens por promocionar conocida marca [VIDEO]

Rebeca Escribens es una de las presentadoras de América TV que cautiva a la audiencia con su carisma y ocurrencias en su emisión. La conductora de 'América Espectáculos' siempre tiene algo que contar en Instagram, donde se roba más de una reacción entre sus admiradores.

En su reciente publicación de la red social mencionada, la figura de TV promocionó la marca de un colchón con una demostración que fue cuestionado por algunos de los cibernautas.

"¿Quieren saber cuál es el secreto?, ¿Porque ando tan loca?, ¿Y por qué estoy tan empilada todas las mañanas? Porque duermo bien. Dormir bien y levantarnos con el mejor ánimo, no tiene precio", se visualiza el epígrafe que Rebeca Escribens utilizó para promocionar una conocida marca.

En el video se puede apreciar a la presentadora saltando al extremo de la cama, mientras que en la esquina de la pieza se visualiza una copa con agua. La conductora salta sobre el colchón y el cristal que contiene el líquido se mantiene sin moverse de lugar.

Luego de la demostración de Rebeca Escribens, cibernautas la tildaron de "falsa" y le dejaron diversos mensajes en su perfil autorizado de Instagram.

"Más falsa esta Rebeca. Estafando a tus seguidores. Todo lo que puedes hacer por plata, me decepcionas", "Ese colchón de Drimer que tiene resortes separados o independientes. Osea, cuando te balanceas en cierto lado no se mueve todo el colchón, solo una parte. Ya pues Rebeca jajaja", "Y de qué me sirve si en la cama no se come. Por qué siempre nos quieren vender lo que sea y utilizan la influencia de los artistas", fueron algunos de los mensajes negativos que le dejaron a la presentadora de TV.

De otro lado, sus incondicionales destacaron el buen sentido del humor que tiene y halagaron sus genuinas ocurrencias que plasma en su perfil de Instagram.

Como se recuerda, Rebeca Escribens, hace poco, estuvo en boca de todos tras protagonizar un video donde empuja a su compañera Verónica Linares en el detrás de cámaras de América Noticias Edición Matinal.

Solo en su perfil de la red social citada, la trabajadora de América TV acumula más de 1 millón de fanáticos y cientos de publicaciones que le han generado incontables 'Me gusta' en la esfera virtual.

