Los Jonas incursionan en la gastronomía con su propio restaurante [VIDEO]

Casi un mes después de que se confirmara su regreso a la música, los Jonas Brothers siguen haciendo noticia en diversos portales del mundo. Esta vez, la familia Jonas ha vuelto a sorprender a sus seguidores por su incursión en una faceta novedosa y distinta: la gastronomía.

El proyecto no está dirigido, esta vez, por Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas. Son sus padres, Kevin y Denisse Jonas, quienes después de largos años de aliento, cuidado y trabajo en la famosa boyband Jonas Brothers, decidieron lanzar su propio negocio de comida, abriendo un restaurante al que llaman, con mucha emoción, 'Nellie´s Southern Kitchen'.

El origen y los detalles de esta nueva propuesta de la familia de los Jonas Brothers lo dieron a conocer en una reciente entrevista con el portal 'My Home NC'.

Kevin Jonas Papá, padre de Nick Jonas y sus tres hermanos, reveló que este restaurante está inspirado en su abuela Nellie, razón por la cual eligió eligió el nombre del establecimiento. Para ver este proyecto hecho realidad, regresó a Belmont, ciudad ubicada en California, pues allí creció y conoció a Nellie, quien, asegura, mostraba su amor a través de la comida: "Ella era especial, tenía una forma de expresar su amor a través de la comida".

El restaurante de la familia Jonas, que fue inaugurado hace tres años, es supervisado tanto por Kevin como por Denisse Jonas. Ambos eligieron la temática e infraestructura que aguardaría cada salón del "Nellie's restaurant".

Como toda madre, Denisse no pudo dejar de pensar en sus hijos al momento de realizar esta propuesta familiar de comida. Es por ello que realizaron un hall especial dedicado a los Jonas Brothers, el cual cuenta con fotografías íntimas y familiares de Nick, Joe, Kevin y Frankie Jonas.

En esta especie de pasillo, la familia Jonas aguarda recuerdos de los mejores momentos de la boyband, como cuando fueron la portada de la revista Rolling Stones, sus mejores giras e incluso registros de la boda y unión entre Kevin Jonas y su esposa Danielle. Para Denisse, confiesa, no hay foto donde salgan mal sus hijos: "No hay una mala foto de mis chicos, yo no lo creo", señaló la mamá de los Jonas Brothers.

En la entrevista, Kevin Jonas Papá revela que conoce como quieren y admiran a sus hijos sus miles de fanáticas; sin embargo, confiesa que lo que más orgullo le da es saber que son unos buenos hombres, hoy en día.

Si bien el restaurante está en manos de los padres de los Jonas, los Jonas Brothers se mantienen al tanto de cada detalle y buscan asistir cada vez que pueden, volviéndolo así, un punto importante de reunión para ellos. Joe Jonas ha tocado con su banda D4nce e incluso Priyanka, esposa de Nick Jonas, ha asistido junto a su familia allí.

El papá de los Jonas reveló que cuando la estrella de Bollywood conoció 'Nellie's' se sorprendió por su infraestructura: "Este lugar es sorprendente", señaló Priyanka, recuerda Papa Jonas. Un video en la cuenta de Facebook del restaurante pudo registrar la participación musical de Kevin Jonas en el lugar, el cual tuvo reacciones inmediatas por parte de las fanáticas.