¿Gian Piero Díaz se queda sin trabajo? Universidad manda nuevo comunicado

La contratación de Gian Piero Díaz en la Universidad Científica del Sur sigue generando diversos comentarios. Ante el debate de sus estudiantes en Facebook, dicha casa de estudios envió un comunicado.

A través de las redes sociales, la Universidad Científica del Sur aclaró cuál será la labor del conductor de ‘Esto es Guerra’ en el campus universitario.

Según el anuncio, el compañero de Renzo Schuller dictará charlas y talleres para los estudiantes que desean trabajar en el mercado de las comunicaciones.

“El día de ayer publicamos en nuestro Facebook institucional un post referente a la incorporación de Gian Piero Díaz a nuestra casa de estudios, el cual generó diferentes interpretaciones. Ponemos en conocimiento que Gian Piero Díaz se ha incorporado a la Universidad Científica del Sur como parte de nuestra imagen institucional y participará en charlas y talleres de nuestra carrera de Ciencias de la comunicación”, dice el comunicado.

Una vez más, el anuncio trajo cola. “Una excusa más para subir la pensión ahora solo falta que el primer ministro salvador del solar sea decano”, “Hubiera preferido que lo contraten como docente y no solo para jalar más gente a una universidad donde no entran más personas”, “Todos saben que Combate es bacán”, “En lo profesional es un capo” y “Ahí se va todo el dinero que no pagan en impuestos”, fueron algunos de los comentarios.

Para sorpresa de algunos cibernautas, la Universidad Científica del Sur eliminó de su cuenta de Facebook el anuncio que lanzó para promocionar la llegada de Gian Piero Díaz a sus aulas.

Hace unos días Gian Piero Díaz participó de una batalla de hip hop con Mathías Brivio en ‘Esto es Guerra’. El defensor de los ‘retadores’ aprovechó la oportunidad para pedir el regreso de Copello al reality. “Este programa siempre tuvo a dos conductores: uno para damas y otro para varones. Yo ya estoy acá para hacer lo que tú hacías, así que mejor anda y que vuelva María Pía”, dijo.

“Envidia tú tenías porque todo te copiabas. Copiarte las ideas no te vuelve mejor. Es un mensaje para ti y para tu productor”, dijo Díaz segundos después.

