Anyella Grados, Miss Perú 2019, se defiende tras difusión de videos privados

Luego que se difundieron imágenes comprometedoras de Anyella Grados en estado de ebriedad, el programa 'Válgame Dios' se comunicó con la Miss Perú 2019 y sorprendió a más de uno con sus declaraciones.

En comunicación telefónica con una reportera de 'Válgame Dios', la modelo señaló que ella no estaba enterada de la filtración de estos videos comprometedores: "Aún no sé nada, primero voy a informarme. Simplemente yo fui a cumplir con actividades, como por ejemplo el carnaval y etc".

"No, eso no ha sucedido, pero voy a informarme a ver qué es lo que está saliendo porque la verdad que no sé nada", agregó nuestra actual representante de la belleza peruana.

Además, Jessica Newton también se comunicó con el programa de espectáculos y fue clara al señalar que Anyella Grados ya no sería Miss Perú por su indebido comportamiento.

Declaraciones de Miss Perú tras difusión de videos privados

¿Qué pasó con la Miss Perú 2019, Anyella Grados?

A través de las redes sociales vienen circulando fotos y videos que muestran a la Miss Perú 2019 en una situación lamentable. En uno de los videos se puede ver a la norteña riéndose y caminando con la ayuda de un hombre, pues al parecer se pasó de copas.

El video que tal vez ha causado mayor polémica es donde la modelo aparece vomitando, producto del exceso de alcohol.