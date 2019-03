Critican a Daniela Darcourt por negarse a una foto [FOTOS]

La polémica cantante Daniela Darcourt vuelve a estar en el ojo de la tormenta. A través de Facebook una fanática compartió su indignación por la arrogante actitud de la salsera.

Zoiluix Gonzales ganó un pase doble para VIP con derecho a Meet & Greet en un reconocido evento musical. La ganadora invitó a una amiga y ambas tenían la esperanza de grabar un saludo de Daniela Darcourt para una compañera que vive en otro país.

Gonzales cuenta que a las cinco parejas(ganadores e invitados), los hicieron entrar en dos grupos. Mientras esperaba a que sea su turno se comentaba que Daniela Darcourt no quería fotos, vídeos, saludos, ni que se le acerquen.

La ganadora cuenta que se sintió sorprendida pues el año pasado se encontró con Darcourt en una sanguchería, donde pudo conversar con ella e incluso tomarse una foto. "Mientras esperábamos el pedido, le pedí una foto y muy amablemente accedió a ello", cuenta Gonzales.

La hoy decepcionada mujer incluso la defendió: "Por esta interacción con ella en aquella oportunidad, me atreví a decirle a quien hacía el comentario de lo que no le gustaba a la Srta. Darcourt, que estaba equivocado. Sin embargo, cuando iban saliendo los chicos del primer grupo, salieron decepcionados porque pudieron interactuar con todos, menos con Daniela", cuenta en el post de Facebook.

Cuando por fin ingresaron para conocer a los artistas un representante de la empresa promotora del evento les pidió que no se acerquen a Daniela pues se encontraba bastante incómoda e incluso mencionó que no le gustan las fotos, vídeos o saludos.

Gonzáles quería conversar con la artista con quien hace menos de un año pudo conversar e incluso tomarse una foto. "Decidí acercarme y saludarla pero de repente un hombre con actitud matonezca se puso en frente mío y me dijo: ¿Dónde vas?. A saludar a Daniela, le dije. Ella no quiere que la molesten, respondió el seguridad. No me intimidé y le mostré mi pulsera. Yo gané el derecho de estar cerca a los artistas, no la quiero molestar, solo quiero saludarla. No vas a pasar, me respondió. Cuando quise mirar a Darcourt esperando alguna reacción de su parte, sólo vi otro cuerpo en frente mío impidiéndome siquiera mirarla. Ella ni se inmutó ni le interesó y mucho menos le importó", se pudo leer en Facebook.