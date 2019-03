Kim Hyung Jun envía saludos a sus fans peruanas [VIDEO]

A unos cuantos días del retorno de Kim Hyung Jun, el cantante y actor surcoreano grabó un saludo para sus seguidores peruanos, a quienes los invitó a ser parte del concierto que ofrecerá el próximo lunes 25 de marzo a partir de las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Barranco Arena (Catalino Miranda 154).

“Espero poder tener el apoyo de todos, personalmente no puedo dormir de la emoción, gracias a ustedes pude terminar el servicio militar y ahora podré visitarlos con un gran concierto, tengo grandes recuerdos de Perú y espero este gran día, los extraño, nos vemos pronto”, manifestó en un video que fue colgado en Youtube.

La estrella K-Pop llegará a Lima en el marco de su gira “2019 Latin América Tour Master Piece” que lo llevará por México, Chile, Perú y Bolivia.

El ex integrante de SS501, agrupación en la que estaba Kim Hyun Joong, brindará un explosivo show en el que repasará piezas musicales como “Girl” “Oh Ah”, “Long night”, “Sorry, I’m sorry”, entre otros, además de "AM to PM 7-5-11-3", su nuevo material discográfico.

Kim Hyung Jun tendrá calurosa bienvenida en Lima

Los diversos clubes de fans en todo el país ya se organizan con la finalidad de recibir a lo grande a Kim Hyung Jun, ídolo de multitudes.

“Sabemos que Kim Hyung Jun va a ofrecer un show espectacular. Estamos preparando unos regalos, como prendas especiales para él, será toda una sorpresa. Aquí las fans lo vamos a recibir con mucho amor”, manifestó Yngrid Corrales, una de las seguidoras más comprometidas con el artista.

Las entradas están a la venta a partir de 123 soles en Teleticket de Wong y Metro.