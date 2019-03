Gian Piero Díaz opina del 'ampay' de Ivana Yturbe y Mario Irivarren [VIDEO]

Gian Piero Díaz no estuvo ajeno a las noticias del fin de la relación de Jafferson Farfán e Ivana Yturbe, y sobre todo de las imágenes que mostró el programa 'Magaly TV, la firme', donde se ve a ambos integrantes de 'Esto es guerra' en horas de la madrugada conversando en el edificio donde se queda la ex participante de Miss Perú.

El conductor de televisión estuvo hoy en 'Estás en todas' donde, además de comentar con respecto al amor que todavía tendrían la popular 'Princesa Inca' y el capitán de los 'Retadores', bromeó con que, pese la pareja dijo que no pasa nada entre ambos, los dos "son amigos de rejas".

"Lo que tengo entendido es que ella ha dicho que con Mario pasa nada, que son amigos de reja. ¡Oe te invito a mi reja! Son de esos amores que va más allá de l amor normal que dura toda una vida, esas relaciones medias pasionales", opinó el ex conductor de 'Combate' en el programa conducido por Sheyla Rojas y 'Choca' Mandros.

Gian Piero Díaz dijo que antes de que salga al aire 'Esto es guerra', ya se sabía de las imágenes del encuentro entre Ivana Yturbe y Mario Irivarren. Mientras que Sheila Rojas opinó que el acermiento entre los dos integrantes de los

'Retadores' se veía venir. "Yo he tenido cierto olor. Hemos tenido acá a Ivana Yturbe y cada vez que pasábamos imágenes o nota de Mario Irivarren la veía que los ojos le brillaban. Y ojo de loca no se equivoca".

"Son jóvenes. Creo que, derrepente no se da la relación, es momento de que ellos conversen, limen asperezas, de que tengan una linda amistad. Porque lo que conocemos es que Mario es un buen chico", añadió Sheyla Rojas.

Ivana Yturbe y Mario Irivarren en 'ampay': Gian Piero Díaz opina de las imágenes

Ivana Yturbe y Mario Irivarren se vieron "a escondidas"