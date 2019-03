YouTube: Karol G y Gloria Trevi unen sus voces y resultado es viral

Viral en YouTube. Karol G y Gloria Trevi vienen alborotando las redes sociales tras estrenar el videoclip oficial de su tema 'Hijoepu*#'.

Cada artista se encargó de promocionar este nuevo material desde sus distintas redes sociales, especialmente en Instagram.

"En un abrir y cerrar de ojos... literal. Ya va más de medio millón de views en 'Hijoepu*#'. Aquí con mi cómplice Karol G", escribió Gloria Trevi en su cuenta oficial de Instagram.

Karol G no se quedó atrás y también compartió una instantánea que resume su colaboración con la cantante mexicana.

"¡Ya en mi canal de YouTube!", expresó la cantante colombiana en las redes sociales.

Los fans de ambas artistas no se hicieron esperar y se pronunciaron en la sección comentarios de YouTube para felicitarlas por su nuevo éxito.

"Pensé que no me iba a gustar, pero aquí estoy reproduciendo a cada rato", "la canción es muy buena y sí es verdad de que se extraña a la Trevi de antes, pero ha sabido evolucionar muy dignamente", "Gloria Trevi y Karol G, realmente buena combinación", "oiga Gloria Trevi no envejece, cada vez más hermosa. Me gustó el dúo" y "estoy impresionado con este video, en realidad se ve muy hermosa Gloria Trevi y Karol G, excelente mancuerna".

Karol G ha sabido sacarle el máximo provecho a su talento y a sus redes sociales, cuyas cifras le han ayudado a posicionarse entre las artistas más aclamadas por los cibernautas.

Gloria Trevi no se queda atrás y cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, red social donde comparte con sus fans de México y del mundo.

Mirar lo nuevo de Karol G y Gloria Trevi en YouTube