Actor Carlos Gascón sorprende al lucirse en trikini tras cambio de sexo [VIDEO]

El actor Carlos Gascón sorprendió al mundo en el 2016, cuando anunció que se sometió a un tratamiento para su transformación, y tras su cambio de sexo, hoy es reconocida como Karla Sofía. Hoy por primera vez, la artista decidió sorprender en redes sociales al posar en trikini con su nueva identidad.

Famoso por su personaje de Pedro Pintado en la película mexicana 'Nosotros los nobles', actualmente se presenta a sus 46 años como Karla Sofía y no dudó en lucirse en Instagram al recibir el documento oficial en España que ya la reconoce como mujer.

“Ya tengo mi documento oficial; aquí en España, nadie me trata como señor. Me veo como una mujer, la gente tendría que verme dos o tres veces para notar que antes era un hombre”, reveló la artista a TV Notas, muy feliz a raíz del reconocimiento obtenido, por el cual esperó durante 3 años.

En una entrevista con el citado medio mexicana, en 2016 inició el proceso para su transformación y actualmente ya acabó con su tratamiento hormonal. La actriz también enfatizó que planea regresar a México para retomar su carrera, y es consciente de las dificultades que deberá enfrentar.

La transición de Karla Sofía no fue nada fácil, ya que según contó a TV Notas, fueron dos años muy complicados, ya que mientras recibía el tratamiento no podía trabajar, además batalló para ser considerada del sexo femenino en sus documentos oficiales.

“Ya finalicé el tratamiento al que me sometí, y los doctores ya me canalizaron al área de cirugías, pero aún no tengo fecha, debo esperar a que me llamen para hacerme la operación”, comentó la artista, ya que se trata de lo único que faltaría para cambiar de sexo, por lo que tiene todo planeado.