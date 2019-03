Dayanara Peralta perdió ante Susan Ochoa por desafinar en gala final

Susan Ochoa fue la máxima ganadora de la competencia internacional en Viña del Mar 2019 al quedarse con las dos gaviotas de plata gracias al tema “Ya no más”.

La cantante peruana fue reconocida como mejor intérprete, lo que le valió una Gaviota de plata y 10 mil dólares de premio, en tanto la canción "Ya no más" fue reconocida con 30 mil dólares, que fue repartido entre los compositores.

Tras gozar de su creciente popularidad, su victoria fue puesta en tela de juicio en Ecuador tras ser acusada de hacer trampa en el festival chileno donde se enfrentó a cinco representantes de otros países.

Por ejemplo el programa 'Intrusos' de Ecuador aseguraron que la ganadora debió ser Dayanara Peralta, quien desde el inicio de la competencia fue una de las favoritas.

En esta nota explicaremos cuáles fueron los caminos que recorrieron Susan Ochoa y Dayanara Peralta para entender el puntaje final.

En la primera ronda de la competencia internacional, Susan Ochoa obtuvo en promedio (sin contar los tres votos secretos del jurado) 6.1 puntos al interpretar “Ya no más”, canción compuesta por los nacionales Pelo D’ Ambrosio, Eva Ayllón y Jesús ‘El viejo’ Rodríguez, pese a un problema técnico.

Susan Ochoa logró una buena puntuación sin embargo no pudo contra los 6.6 puntos que obtuvo Dayanara Peralta, quien con la canción “El innombrable” se ganó el aplauso del público y del jurado compuesto por la cantante estadounidense Becky G, el productor musical Humberto Gatica, la cantante y actriz Yuri, el cantante mexicano Carlos Rivera, la periodista Constanza Santa María, el cantante y compositor Sebastián Yatra, Luka Tudor, la venezolana María Gabriela de Faría, el conductor de televisión Álvaro Escobar y la intérprete Camila Gallardo.

En la segunda ronda del concurso, Susan Ochoa obtuvo un mayor puntaje (6.6 puntos) que Dayanara Peralta, pero no fue suficiente para que lidere el acumulado final, como sí lo hizo la ecuatoriana.

En la gala final, los puntajes volvieron a cero. Esa fue la oportunidad para Susan Ochoa de vencer a sus contrincantes de Chile y Ecuador. ¡Y así fue!

Susan Ochoa logró que en la gala final el público la respalde con un puntaje de 5.3 y tuvo como promedio final 6.8 puntos. En tanto, la representante de Ecuador solo obtuvo 6 puntos.

¿Qué pasó con Dayanara Peralta en la final? Si bien volvió a demostrar su firmeza y seguridad ante el público y jurado, la ecuatoriana desafinó antes de terminar su canción, tal y como se puede apreciar en el video que el festival publicó en Youtube, a partir del minuto 4: Incluso varios ecuatorianos se mostraron conformes con la victoria de Susan Ochoa.

“Desafinación en la parte final de Dayanara, a pesar de eso estuvo bien. Pero Susan Ochoa estuvo fenomenal”, “La intervención de Susan es plausible, los agudos bien colocados felicidades Perú, lamentablemente nuestra participante ecuatoriana muy talentosa por cierto pero no le favoreció la última presentación, muy gritado en los altos. Otra vez será Ecuador” y “Nunca he sido maltratada físicamente, pero esta canción me ha trasladado y conectado con las mujeres que sufren de aquello, ya no más. Felicidades Susan Ochoa desde Ecuador”, fueron algunos comentarios que aparecen en Youtube.

Chileno opina de Susan Ochoa en Youtube