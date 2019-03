Christian Cueva anuncia demanda contra Alexandra Méndez tras EVDLV [VIDEO]

Cansado de críticas, insultos y memes Christian Cueva se pronuncia por primera vez sobre las declaraciones que hiciera Alexandra Méndez en el temido sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ (EVDLV) y hace público que iniciará un proceso legal contra la ciudadana venezolana bajo los cargos de difamación.

‘La Chama’ se confesó frente a Beto Ortiz y tras develar una serie de amoríos y pretensiones con otros jugadores, se mencionó al seleccionado peruano a quien acusó de haberle ‘coqueteado’ siendo un hombre casado.

“Él me escribía teniendo esposa y me dijo, lo mismo que te dicen todos: ‘Estamos mal en nuestra relación’ (…) Yo le dije por favor, yo sé que tienes esposa e hijos. Me daba rabia porque tiene una linda familia y tú estás pendiente de escribirle a otra chica”, fue parte de lo que confesó Alexandra Méndez en EVDLV.

“Lo ‘chotié’ hasta que le mostré (a Cueva) que le escribí a su esposa por Instagram”, agregó.

Ante estas fuertes declaraciones y los comentarios de cibernautas, el futbolista peruano anunció que demandará a la modelo venezolana conocida popularmente como ‘La Chama’ tras negar las acusaciones.

“No creo que ella hable sin pruebas”, le escribió un internauta y las respuestas de Cristian Cueva sobre las revelaciones de Alexandra Méndez fueron para aclarar que iniciará una denuncia legal: “Acá no me importas tu ni nadie, solo mi familia y pues si alguien habla seguro que es con pruebas” y “Ahora espero que legalmente hable la difamación que está haciendo”.